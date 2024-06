iPhone: usato soprattutto SMS e Internet

Sebbene i contenuti video siano tra i più popolari in assoluto, guardare filmati non è una delle principali ragioni per cui gli utenti usano iPhone, lo stesso discorso vale per i giochi. A rendere nota la cosa sono i dati dell’ultimo anno che sono stati diffusi della società di analisi CIRP (Consumer Intelligence Research Partners), evidenziano gli otto casi d’uso più diffusi tra i proprietari dello smartphone di Apple negli Stati Uniti.

iPhone: SMS e Internet sono gli usi più diffusi

Le principali ragioni d’uso degli iPhone sono infatti la gestione degli SMS e l’impiego di Internet: circa il 95% e il 94%, rispettivamente, dei proprietari di un “melafonino” mandano messaggi o usano Internet sui loro device almeno una volta durante il giorno.

Scattare e modificare foto rappresenta invece il 61% è delle attività svolte, mentre minore attenzione viene data al gaming, infatti è stato registrato che il 64% dei proprietari di iPhone gioca almeno una volta al giorno.

Oltre a questo, ci sono altri usi comuni degli iPhone come la gestione delle email (81%), le telefonate (80%) e l’ascolto di musica (71%).

Il rapporto discute altresì di come Apple Intelligence recentemente annunciata potrebbe avere un impatto sui casi d’uso di iPhone. Più precisamente, viene suggerito come l’AI del colosso di Cupertino possa migliorare la scrittura, andando a beneficio delle abitudini relative alla gestione della posta elettronica e alla digitazione dei testi su iPhone. Inoltre, alcune app molto diffuse tra gli utenti possono sfruttare le funzionalità migliorate di Siri per ottimizzare l’esperienza dell’utente quando si accede alle informazioni da Internet.

Sulla base del fatto che i miglioramenti della fotocamera hanno spinto gli aggiornamenti dei dispositivi in passato, la società di analisi ha poi affermato che “i miglioramenti fotografici offerti da Apple Intelligence potrebbero avere un impatto significativo sugli utenti di iPhone e forse motivare gli aggiornamenti a dispositivi abbastanza nuovi da sfruttare i progressi”.