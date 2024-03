iPhone: vendite aumentate in Giappone, ma crollate in Cina

Stando a quelli che sono i più recenti dati forniti da IDC e Counterpoint, le quote di Apple relativamente a quel che concerne il versante mercato smartphone sono aumentate in Giappone, mentre in Cina è stato registrato un drammatico crollo nelle vendite degli iPhone

iPhone: bene in Giappone, male in Cina

Andando più in dettaglio, il report di iDC indica che Apple ha continuato a godere di un secondo trimestre di crescita della quota di mercato in Giappone. Il concorrente più vicino, Sharp, è rimasto parecchio indietro rispetto alla quota del 51,9% del colosso di Cupertino, attestandosi solo al 10,9%.

In Cina, invece, il report di Counterpoint segnala il ritorno a sorpresa e quasi inspiegabile di Huawei, che ha portato le vendite di iPhone a diminuire del 24% su base annua nelle prime sei settimane dell’anno. Huawei ha visto le proprie vendite incrementare del 64% nello stesso periodo.

In merito alle difficoltà ravvisate da iPhone, l’analista senior Mengmeng Zhang di Counterpoint ne ha sottolineato i motivi “In primo luogo, ha dovuto affrontare una forte concorrenza nella fascia alta da parte di una Huawei in ripresa, dall’altra parte è stato schiacciato nel mezzo dai prezzi aggressivi di aziende del calibro di OPPO, vivo e Xiaomi”, aggiungendo: “Sebbene l’iPhone 15 sia un ottimo dispositivo, non ha aggiornamenti significativi rispetto alla versione precedente, quindi per ora i consumatori preferiscono rimanere con gli iPhone di vecchia generazione”.

Viene altresì evidenziato che le prime sei settimane del 2023 hanno visto numeri elevati anche perché molte vendite erano state rinviate da dicembre 2022 per problemi problemi di produzione, il che non ha fatto altro che amplificare il confronto negativo su base annuale.