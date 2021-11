iPhone X con porta USB-C venduto a 86.000 dollari

Il primo iPhone al mondo con porta USB Type-C è stato venduto su eBay a 86.001 dollari. Non si tratta ovviamente del nuovo smartphone prodotto da Apple, ma il risultato della modifica effettuata da uno studente svizzero di ingegneria robotica (Ken Pillonel) al suo iPhone X. La Commissione europea ha annunciato l'intenzione di imporre l'uso di un caricabatteria USB-C per tutti i dispositivi elettronici.

Venduto l'iPhone che Apple non vende

Come è noto, tutti gli iPhone integrano una porta Lightning per la ricarica e il trasferimento dati. Apple vende un adattatore, ma sarebbe meglio aggiungere una porta USB Type-C direttamente nello smartphone. La Commissione europea vuole imporre lo standard (la proposta di legge dovrebbe essere approvata entro il 2022), dopo aver tentato un approccio volontario da oltre 10 anni. L'azienda di Cupertino potrebbe però eliminare completamente la ricarica via cavo e lasciare solo quella wireless (ovviamente basata su tecnologia proprietaria).

Invece di attendere la decisione di Apple, Ken Pillonel ha sostituito il connettore Lightning del suo iPhone X da 64 GB con una porta USB Type-C. Il risultato finale ha richiesto molti mesi di lavoro. Nonostante siano stati pubblicati su GitHub i file del progetto, la modifica non è certamente alla portata di tutti, considerata anche la necessità di avere le attrezzature adeguate, come si può vedere nel video.

L'asta è partita da un'offerta da 1 dollaro e si è conclusa pochi giorni fa a 86.001 dollari. All'inizio del mese aveva superato i 100.000 dollari, ma le offerte sono state ritirate. La somma verrà probabilmente investita dall'ingegnere per apportare gli altri miglioramenti che aveva preannunciato, come la ricarica rapida e il supporto per gli accessori USB Type-C.