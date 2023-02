iPhone XR Ricondizionato: pochi pezzi ad un SUPER PREZZO (Amazon)

Per i collezionisti o per chi è alla ricerca di un fantastico secondo telefono marchiato Apple, su Amazon è possibile acquistare alcune unità ricondizionate di iPhone XR da 128GB ad un prezzo veramente conveniente.

Questi pezzi, classificati in condizioni eccellenti, hanno un prezzo incredibile di soli 295 euro, con un risparmio complessivo di 203 euro rispetto al prezzo di listino. Con spedizione Prime e consegna immediata riceverai il tuo smartphone subito a casa.

iPhone XR Ricondizionato: l’affare è su Amazon

iPhone XR è un dispositivo dotato di fantastico display Retina da 6.1 pollici che esalta la fotocamera da 12 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine. Presente anche una fotocamera anteriore da 7 megapixel: in entrambi i casi puoi sfruttare modalità ritratto, illuminazione ritratto, controllo profondità e smart HDR.

Con resistenza alla polvere e acqua di grado IP67 e tecnologia FaceID per il riconoscimento del volto, iPhone XR è ancora oggi uno smartphone attuale specie se puoi acquistarlo a questo incredibile prezzo.

Le condizioni come detto sono segnalate come eccellenti il che si traduce in un dispositivo che non mostra segni di danni estetici visibili ad una distanza di 30 centimetri e una batteria con capacità complessiva superiore all’80%.

In ogni caso, sei coperto dalla garanzia Amazon per un anno. Il prezzo in offerta è di 295 euro: un affare da non farti scappare.

