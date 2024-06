IPv6 e VPN: sfide e soluzioni per l'adozione del nuovo protocollo

L’indirizzo IPv6 è la nuova versione del protocollo Internet che sostituisce il precedente IPv4. Tra i suoi vantaggi si annovera in particolare la generazione di un numero di indirizzi unici di gran lunga superiore rispetto a quelli disponibili con l’IPv4, al fine di rispondere al numero sempre più grande di dispositivi connessi alla rete Internet.

Un altro significativo vantaggio del passaggio a IPv6 riguarda il miglioramento nell’efficienza e nella sicurezza della rete Internet, garantendo una maggiore privacy della comunicazione grazie all’adozione della crittografia end-to-end.

L’introduzione del nuovo protocollo Internet si è resa necessaria per rispondere alla crescente domanda di connettività proveniente da ogni angolo del mondo, oltre che per porre rimedio all’esaurimento degli indirizzi IPv4 e offrire una soluzione utile per affrontare la questione sicurezza dell’universo digitale.

Quello che c’è da sapere su IPv6 e VPN

Il passaggio a IPv6 presenta nuove sfide. Una di queste è il suo supporto da parte dei servizi di rete virtuale privata, ossia le VPN. Al momento, infatti, la quasi totalità dei fornitori di VPN non supporta il protocollo di nuova generazione. Per evitare che il traffico IPv6 non sia protetto quando è attiva una connessione VPN, la maggior parte di questo traffico viene disabilitato. Nel prossimo futuro, comunque, i fornitori di reti private virtuali, tra cui anche NordVPN, aggiorneranno i propri servizi per offrire pieno supporto alla nuova tecnologia.

