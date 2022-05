Come funziona Fastest Available Server di IPVanish

Quando scegliamo di affidare le nostre sessioni di navigazione e le nostra attività online a una VPN, lo facciamo con la volontà di tutelare privacy e sicurezza dei dati. Ciò non significa però dover necessariamente rinunciare alle performance. È proprio a questo che serve la funzionalità Fastest Available Server implementata da IPVanish.

IPVanish: la funzionalità Fastest Available Server

In breve, la caratteristica aggancia il server che garantisce le migliori prestazioni in un determinato momento, indipendentemente dal paese in cui si trova. Lo fa prendendo prima in considerazione la posizione geografica dell’utente, poi chiamando in causa un algoritmo che elabora alcuni dati aggiuntivi: tra questi la prossimità e il carico di lavoro. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nel post condiviso sulle pagine del blog ufficiale.

L’utilizzo di Fastest Available Server è ad ogni modo sconsigliato quando si desidera far transitare il traffico dati da un paese specifico. Questo può tornare utile, ad esempio, per accedere ai cataloghi delle piattaforma di streaming (Netflix, Prime Video, Hulu, Disney+, Paramount+ e così via) disponibili solo in determinati territori. Sappiamo infatti che alcuni film o serie TV sono visibili in alcune nazioni e non in altri, a causa di questioni legate alle licenze.

I fattori che possono impattare sulla velocità utilizzando una VPN sono diversi. Ecco i più importanti di cui è bene tenere conto:

la distanza tra il server agganciato e quella in cui ci si trova;

il numero di persone connesse al server in contemporanea;

la distanza tra il server della VPN e quello che gestisce il sito da visitare;

la potenza di calcolo fornita dalle componenti hardware del dispositivo utilizzato.

