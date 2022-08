IPVanish: il servizio perfetto per navigare in sicurezza

Provider di servizi VPN, IPVanish è da molti anni sulla cresta dell’onda, con i suoi servizi che, col tempo, si sono espansi per comprendere diverse funzionalità tutte incentrate su privacy e sicurezza.

Gli utenti che desiderano crittografare i propri dati privati oppure accedere con sicurezza ai servizi di streaming, con IPVanish troveranno tutto ciò che gli occorre grazie alla VPN e agli strumenti di backup.

In questo modo semplificheranno notevolmente la protezione online di un’intera abitazione tramite le configurazioni per dispositivi mobili, PC desktop, router e console. Per abbonarsi, basta entrare nella pagina ufficiale e scegliere tra l’abbonamento annuale, trimestrale e mensile.

Adesso è stato aggiunto anche il software VIPRE, che rappresenta una grande opzione per gli utenti che vogliono semplificare più abbonamenti in un’unica soluzione.

Le caratteristiche di IpVanish

Per quanto riguarda l’accessibilità, il provider riesce pienamente a soddisfare i requisiti più importanti che la maggior parte degli utenti cercano. Attualmente la rete è composta da più di 2000 server locati in 75 posti diversi, garantendo connessioni simultanee illimitate per account.

A livello di sicurezza, il provider dispone della crittografia AES-256, offrendo anche agli utenti l’utilizzo dello split tunneling, con cui eseguire solamente software designati tramite le VPN. Dispone di importanti funzionalità a favore della privacy, come un funzionale kill-switch che, nel caso in cui la connessione alla VPN si interrompe, verrà interrotto l’accesso a Internet.

Siccome IPVanish supporta WireGuard, gli utenti potranno ottenere prestazioni veramente eccezionali. Inoltre, non imponendo limiti ai dai con i suoi piani tariffari, coloro che amano la condivisione P2P, i giochi, lo streaming e altro, avranno tra le mani una solidissima opzione.

Conclusioni

Complessivamente, il provider rappresenta una grande, affidabile e completa opzione per gli utenti che desiderano acquistare un pacchetto di abbonamento con dentro VPN e antivirus. D’altronde, la società ha sempre lavorato per fornire agli utenti standard elevati di trasparenza rispetto alla maggior parte dei provider tramite le proprie politiche sulla privacy.

