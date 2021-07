IPVanish VPN: 65% di sconto sul piano annuale

La software house statunitense propone due tipi di abbonamento. Chi cerca solo una VPN completa e sicura può approfittare dell'offerta attuale, valida per il primo anno. IPVanish è disponibile al costo di 3,75 dollari/mese, quindi lo sconto è del 65%. Al termine della promozione salirà a 89,99 dollari ogni 12 mesi, ma è comunque inferiore al costo standard.

IPVanish VPN: solo 44,99 dollari per 12 mesi

IPVanish permette di navigare in assoluto anonimato, grazie alla sua rete di oltre 1.900 server situati in 75 città. L'utente può scegliere quello preferito, ad esempio per aggirare le restrizioni geografiche dei servizi di streaming, o quello più vicino che offre le massime prestazioni. In ogni caso nessuno può individuare il vero indirizzo IP e quindi il paese da cui viene effettuato l'accesso a siti, app e servizi online.

L'uso di IPVanish garantisce anche la totale sicurezza durante l'esecuzione di operazioni particolari, come i pagamenti, o nel caso di connessione tramite WiFi pubblica. La crittografia AES a 256 bit protegge il traffico di rete, mentre la privacy è assicurata dalla politica no-log. La VPN funziona su Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Amazon Fire TV, Chrome OS e router. Con un unico abbonamento è possibile proteggere un numero illimitato di dispositivi. È possibile scegliere i protocolli OpenVPN, IPSec, PPTP, IKEv2 e L2TP.

L'abbonamento per il primo anno costa solo 3,75 dollari/mese, quindi la spesa totale sarà 44,99 dollari. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito e PayPal. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni. Chi vuole abbinare un servizio di storage può sfruttare l'offerta analoga.