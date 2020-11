iRobot, il top di gamma al miglior prezzo di sempre

Aspira, lava, asciuga, obbedisce e fa tutto con la massima precisione. Ma soprattutto non ci si sente mai in colpa nell’impartire nuovi ordini e nuove richieste, perché è sufficiente parlare per farsi ascoltare. Al top di gamma iRobot Braava Jet M6, infatti, è sufficiente dire “vai a pulire la cucina” o “inizia a pulire l’ufficio” per sapere che dopo pochi minuti il lavoro è completato a dovere. E il tempo torna nelle nostre mani.

iRobot Braava, top di gamma a prezzo top

In queste ore il più avanzato tra i dispositivi iRobot Braava è disponibile al miglior prezzo mai raggiunto negli ultimi mesi, una carezza a quanti stanno intravedendo la fine di questa folle annata e vogliono tenere per sé ogni istante di tempo che sarà possibile passare fuori casa. iRobot Braava Jet M6 (6134) è disponibile su Amazon a 549 euro contro i 699 euro di listino, il 21% in meno rispetto al prezzo ufficiale e ben al di sotto del prezzo medio raggiunto nelle ultime settimane.

A questo modello non si può chiedere nulla di più: mappatura completa della superficie, riconoscimento delle singole zone, comandi vocali grazie all’interazione con Alexa, riconoscimento degli ostacoli, programmi di pulizia preimpostati, riconoscimento dinamico dello straccio utilizzato e molto altro ancora. Se ogni altro modello può far bene ognuna di queste cose, il Jet M6 mette assieme tutto per diventare un vero e proprio maggiordomo sempre attivo, per una pulizia continua delle superfici in grado di donare una continua sensazione di freschezza alla casa o all’ufficio. Per i grandi open space, ad esempio, è del tutto ideale: può partire all’ora desiderata, può agire in piena autonomia e l’investimento è sicuramente minore rispetto a qualunque altra soluzione alternativa. Soprattutto, mette assieme due funzioni differenti quali l’aspirazione e la pulizia: non si tratta soltanto di aspirare peli di gatto, impronte o briciole disperse, ma di pulire a fondo pavimento e vie di fuga tra le piastrelle, per avere un ambiente più sano, sempre perfetto ad ogni ora del giorno.

549 euro è il valore del tempo che si dona alla propria libertà. Quando c’è una briciola, quando cade lo zucchero, quando si termina il pasto, il pensiero può andare altrove immediatamente perché è sufficiente chiedere ad Alexa di avviare le procedure: l’iRobot si sgancia rapidamente dalla base di ricarica, analizza la posizione e procede con l’immediata pulizia. Il tutto, ovviamente, registrato e monitorato da app.