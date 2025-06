Ironheart: come vedere in streaming la nuova serie Marvel

Siamo giunti all’appuntamento con l’uscita di Ironheart, la nuova e attesa serie Marvel che vede protagonista la supereroina (vero nome Riri Williams). Arriverà nel catalogo per lo streaming su Disney+ a partire da mercoledì 25 giugno e lo potrai vedere sullo schermo dei tuoi dispositivi.

Guarda in streaming la nuova serie Ironheart

La prima stagione è composta da un totale di 6 episodi, tutti in arrivo tra questa e la prossima settimana. È ambientata dopo gli eventi raccontati in Black Panther: Wakanda Forver. Senza correre il rischio di inciampare in spoiler, facciamo riferimento alla sinossi ufficiale per qualche dettaglio della trama.

La tecnologia si scontra con la magia quando Riri Williams, una geniale giovane inventrice determinata a lasciare il segno nel mondo, torna nella sua città natale, Chicago. Il suo approccio unico nella creazione di armature è brillante, ma nel seguendo le sue ambizioni, si ritrova coinvolta dal misterioso e affascinante Parker “Hood” Robbins.

Tra le altre nuove uscite di giugno sulla piattaforma che vale la pena citare ci sono la quarta stagione di The Bear (giovedì 26), Predator: Killer of Killers (già disponibile), A Real Pain (già disponibile), Follemente (già disponibile) e I Segreti dell’Oceano con David Attenborough (già disponibile). Insomma, ce n’è per tutti i gusti e per tutta la famiglia.

Puoi accedere all’intero catalogo di Disney+ a partire da soli 5,99 euro al mese. L’abbonamento Standard con pubblicità, il più economico tra quelli proposti, offre la visione di ogni contenuto da tutti i dispositivi: smartphone, tablet, computer, televisori, lettori multimediali e così via. In alternativa ci sono anche le formule Standard e Premium per chi vuole caratteristiche aggiuntive come i download e la visione in formato 4K con supporto alla modalità HDR.