Iscriviti a Internxt per ottenere uno spazio cloud da 10 GB gratis per sempre

La nuova promozione di Internxt, uno dei migliori servizi di cloud storage presenti oggi sul mercato, prevede uno spazio di archiviazione cloud da 10 GB gratis per tutti gli utenti che completeranno la registrazione di un nuovo account. L’iscrizione è gratuita e lo spazio cloud resterà a zero spese per sempre. Il modulo di registrazione a Internxt è disponibile su questa pagina.

Internxt regala uno spazio cloud da 10 GB gratis per sempre

Alla base del successo di Internxt vi sono la velocità dei server, distribuiti sull’intero territorio dell’Unione Europea, il backup dei dati più importanti, più l’accesso ai tuoi contenuti da qualunque dispositivo e luogo. Questo grazie all’estesa compatibilità con tutte le principali piattaforme oggi disponibili, incluso Linux.

Un altro punto di forza di Internxt è la trasparenza. Il suo codice sorgente è infatti pubblico, disponibile alla consultazione in qualsiasi momento sulla piattaforma GitHub, dove chiunque può verificarlo per garantirne la sua sicurezza.

Oltre a ciò, Internxt opera nel pieno rispetto del GDPR, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati voluto dall’Unione Europea, offrendo dunque una gestione dei dati personali dei suoi utenti con la massima attenzione alla privacy.

Al momento della creazione di un account Internxt gratuito si ricevono 2 GB. Lo spazio di archiviazione gratis può essere ampliato fino a 10 GB, seguendo delle semplici istruzioni e con un semplice passaparola ad amici e familiari.

È possibile completare l’iscrizione a Internxt e ottenere 10 GB di spazio cloud gratis su questa pagina.

