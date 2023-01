ISP e velocità in Italia: la classifica di Netflix

Come ormai da tradizione, anche questo mese Netflix ha pubblicato un aggiornamento del proprio Indice di velocità degli ISP, relativo al dicembre 2022. Torna utile per capire quali sono le prestazioni dei servizi offerti, in termini di infrastrutture per la connettività, nei paesi in cui è operativa la piattaforma. Diamo uno sguardo a quanto emerso in relazione all’Italia.

Indice Netflix di velocità degli ISP (dicembre 2022)

La situazione risulta sostanzialmente invariata rispetto al report precedente (quello di novembre). Prendendo in considerazione i provider nostrani, all’elenco si aggiunge iliad, esordendo con un valore medio pari a 3,8 Mbps, il più elevato del paese insieme a quello di Sky Wifi. Seguono poi Fastweb, TIM, Tiscali, Vodafone e WINDTRE con un valore pari a 3,6 Mbps. Infine, EOLO si attesta a 3,4 Mbps e Linkem a 2,6 Mbps.

Si ricorda che l’indice di Netflix misura le performance della piattaforma durante il prime time con un determinato ISP e non rispecchia la performance complessiva per altri servizi o dati trasmessi tramite la rete di quel provider . Solitamente, una velocità maggiore si traduce in benefici nella visione dei contenuti in streaming come tempi di attesa ridotti, nessuna interruzione e migliore qualità dell’immagine.

Chi desidera conosce la velocità in download della propria connessione può fare affidamento a FAST, strumento messo a disposizione proprio dalla piattaforma e raggiungibile semplicemente visitando l’indirizzo fast.com.

