 IT-alert, ripartono i test: queste le zone interessate
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

IT-alert, ripartono i test: queste le zone interessate

Nel mese di ottobre sono previsti cinque test in Emilia-Romagna e Provincia di Trento per simulare il collasso di una diga e un incidente industriale.
IT-alert, ripartono i test: queste le zone interessate
Informatica App e Software
Nel mese di ottobre sono previsti cinque test in Emilia-Romagna e Provincia di Trento per simulare il collasso di una diga e un incidente industriale.
IT-alert (Facebook)

Il Dipartimento della Protezione civile ha comunicato che verranno eseguiti nuovi test per il sistema IT-alert in Emilia-Romagna e Provincia autonoma di Trento. In questo caso è previsto l’invio del messaggio per due tipologie di rischio: collasso di grandi dighe e incidente industriale. IT-alert, attivo da febbraio 2024, è stato finora utilizzato in seguito all’esplosione nello stabilimento ENI di Calenzano e durante i funerali di Papa Francesco.

Cinque test fino al 18 ottobre

I test del sistema di allarme hanno interessato tutte le Regioni e tutte le tipologie di rischio fino all’inizio del 2024. Dal 13 febbraio dell’anno scorso è operativo per la segnalazione di incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali, collasso di una grande diga e attività vulcanica nelle aree dei Campi Flegrei, del Vesuvio e all’isola di Vulcano. La fase di sperimentazione prosegue invece per tre rischi: maremoto generato da un sisma, attività vulcanica dello Stromboli e Precipitazioni intense.

Nei mesi successivi sono stati effettuati test su rischi specifici per verificare il corretto funzionamento del sistema. Al termine del test del 1 ottobre, che prevedeva la simulazione del collasso della diga di Reggea, sono state rilevate alcune criticità. Il messaggio di allarme non ha raggiunto i dispositivi presenti in una delle aree interessate. Gli operatori telefonici dovranno quindi potenziare le antenne per migliorare la copertura.

Nel mese di ottobre sono previsti cinque test in Emilia-Romagna e Provincia autonoma di Trento. Verranno testati due scenari: collasso di grandi dighe e incidente rilevante in stabilimenti soggetti alla Direttiva Seveso. I cittadini che si trovano nei Comuni vicini alle dighe riceveranno questo messaggio:

TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

La popolazione che si trova entro un raggio di 2 Km dagli stabilimenti industriali riceveranno questo messaggio:

TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

Questo è il calendario completo per la Regione Emilia-Romagna:

Collasso di grandi dighe

  • 7 ottobre 2025, ore 11:00 – Diga di Suviana
    Comuni interessati: Castel di Casio; Camugnano; Grizzana Morandi, Gaggio Montano, Vergato; Marzabotto, Sasso Marconi, Casalecchio di Reno, Bologna, Castel Maggiore, Calderara di Reno, Bentivoglio, San Giorgio di Piano, Argelato, Sala Bolognese, Castello d’Argile
  • 9 ottobre 2025, ore 11:00 – Diga di Molato
    Comuni interessati: Alta Val Tidone, Pianello V.T., Borgonovo V.T., Agazzano, Gragnano Trebbiense, Rottofreno, Sarmato

Incidente industriale

  • 15 ottobre 2025, ore 10:00 – Zannoni S.R.L.
    Comune interessato: Forlì
  • 15 ottobre 2025, ore 11:00 – Eurogas Energia S.R.L.
    Comuni interessati: Casalgrande e Sassuolo

Questo è il calendario per la Provincia autonoma di Trento:

Collasso di grandi dighe

  • 16 ottobre 2025, ore 10:00 – Diga di Forte Buso
    Comuni interessati in Provincia di Trento: Predazzo, Ziano di Fiemme, Panchià, Tesero, Cavalese, Castello-Molina di Fiemme, Capriana, Valfloriana, Altavalle, Sover, Segonzano, Cembra-Lisignago, Lona-Lases, Albiano, Giovo, Lavis, Terre d’Adige, Vallelaghi, Trento, Aldeno, Besenello, Nomi, Calliano, Volano, Pomarolo, Villa Lagarina, Rovereto, Nogaredo, Isera, Mori, Ala, Avio; Comuni interessati in Provincia di Bolzano: Anterivo – Altrei
Fonte: IT-alert

Pubblicato il 8 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Google Meet, arriva il timer per le riunioni con il conto alla rovescia

Google Meet, arriva il timer per le riunioni con il conto alla rovescia
Facebook aggiorna i Reel: più controllo, meno video spazzatura

Facebook aggiorna i Reel: più controllo, meno video spazzatura
Su Sora arrivano i personaggi di fantasia protetti da copyright

Su Sora arrivano i personaggi di fantasia protetti da copyright
Linux 6.18 aggiunge driver per nuove piattaforme x86

Linux 6.18 aggiunge driver per nuove piattaforme x86
Google Meet, arriva il timer per le riunioni con il conto alla rovescia

Google Meet, arriva il timer per le riunioni con il conto alla rovescia
Facebook aggiorna i Reel: più controllo, meno video spazzatura

Facebook aggiorna i Reel: più controllo, meno video spazzatura
Su Sora arrivano i personaggi di fantasia protetti da copyright

Su Sora arrivano i personaggi di fantasia protetti da copyright
Linux 6.18 aggiunge driver per nuove piattaforme x86

Linux 6.18 aggiunge driver per nuove piattaforme x86
Luca Colantuoni
Pubblicato il
8 ott 2025
Link copiato negli appunti