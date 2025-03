It Takes Two, dagli autori di Split Fiction: CAPOLAVORO a soli 20€

It Takes Two è in forte sconto su Amazon e questo sarebbe già sufficiente per l’acquisto immediato. È uno dei capolavori dell’attuale generazione videoludica. Il titolo realizzato dal team Hazelight (lo stesso sviluppatore del nuovo Split Fiection) è la rappresentazione perfetta di quanto possa essere divertente la modalità cooperativa. Scegli la tua versione tra Xbox e PlayStation, invita un amico e preparati a qualcosa di davvero inaspettato.

Amazon taglia il prezzo di It Takes Two

Premiato come miglior titolo dell’anno all’uscita, è difficilmente catalogabile in un solo genere: il gameplay è talmente vario e diverso tra una sezione e l’altra da sfuggire a ogni definizione. Di certo è fortemente consigliato a chi vuole vivere un’avventura in compagnia: coinvolgente e avvincente, ancora di più in compagnia di un amico (o del partner) seduto al proprio fianco sul divano, anche se non manca il multiplayer online. La storia prende come fonte di ispirazione una crisi coniugale per un viaggio davvero epico. Ottima anche la longevità. Scopri di più nella scheda del gioco.

Ecco dunque versioni del capolavoro It Takes Two oggi in forte sconto su Amazon con disponibilità immediata. Per gli abbonati Prime c’è anche la consegna gratuita a domicilio.

Xbox One a 20,99 euro (-48%), compatibile con Xbox Series X/S;

PS4 a 20,99 euro (-48%), compatibile con PS5.

In apertura abbiamo citato Split Fiction, nuovo gioco sviluppato dallo studio Hazelight, che riprende le dinamiche cooperative del precedente. Appena lanciato, ha già fatto registrare un record di vendite. Lo trovi in edizione fisica su disco nelle versioni PS5 e Xbox Series X/S, mentre quella PC è disponibile su Amazon solo come codice per il download digitale.