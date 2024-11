IT-Wallet arriva nell'app IO per 250000 italiani

Come da programma, il 6 novembre è la data scelta per dare il via alla seconda fase della distribuzione di IT-Wallet all’interno dell’app IO. Due settimane fa è toccato ai primi 50.000 cittadini (i dettagli nel nostro test), ora la funzionalità sta per essere attivata per un totale pari a 250.000 italiani, nuovamente selezionati con un criterio casuale. Si andrà avanti di questo passo, fino al rollout per tutti previsto entro un mese.

App IO, prosegue la distribuzione di IT-Wallet

Per verificare se è possibile caricare i documenti nel portafoglio digitale è sufficiente aprire l’applicazione e controllare se compare un messaggio dedicato, come quello visibile qui sotto che recita Novità: Documenti su IO. Da oggi puoi aggiungere al Portafoglio di IO la versione digitale dei tuoi documenti! . Può tornare utile aggiornarla, attraverso le piattaforme Google Play su Android e App Store su iOS.

I primi tre documenti che è possibile caricare nella sezione Portafoglio dell’app IO sono la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità. Più avanti ne arriveranno altri, a partire dalla carta di identità, anche se l’ambizione di lungo termine è quella di ampliare ulteriormente il suo raggio d’azione, includendo, ad esempio, i certificati, la tessera elettorale e il fascicolo sanitario elettronico e altro ancora.

Di seguito un riepilogo con le fasi della distribuzione graduale pianificata dal team al lavoro sull’app IO. Entro un mese, tutti disporranno della funzionalità.

23 ottobre per i primi 50.000 cittadini;

6 novembre per 250.000 cittadini;

20 novembre per 1.000.000 di cittadini;

4 dicembre per tutti.

Questi alcuni degli ultimi articoli e approfondimenti dedicati.