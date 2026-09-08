IT-Wallet apre alle aziende: Intesa è il primo verificatore privato

Intesa, parte del Gruppo Havant, è la prima realtà privata ammessa in qualità di Verificatore di Attestati Elettronici alla sperimentazione per la prossima fase di IT-Wallet. Gli altri soggetti finora coinvolti nell’iniziativa sono l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e alcune amministrazioni pubbliche.

Intesa come Verificatore per l’ecosistema IT-Wallet

Oggi conosciamo il sistema per la sua integrazione nell’app IO. È quella che ormai da quasi due anni consente agli italiani di avere sempre nello smartphone la versione digitale di documenti come patente e tessera sanitaria, ma presto farà molto di più. La sua nuova evoluzione è stata definita in estate con la comparsa in Gazzetta Ufficiale di due provvedimenti chiave.

La fase di sperimentazione in corso richiede di gestire quella che è definita come un’infrastruttura di fiducia con chiavi crittografiche, certificati con validità limitata e conformità continua ai profili tecnici del Trust Anchor. Riportiamo di seguito le parole di Simone Baldini, Head of Business Compliance di Intesa.

Il 24 dicembre 2027 scatterà l’obbligo […] di accettare il Wallet come strumento di identificazione e autenticazione forte. Riguarda i soggetti privati tenuti per legge alla strong customer authentication e gli operatori dei settori regolamentati: banche, istituti di

pagamento, assicurazioni, telco, energia, trasporti, sanità e istruzione. Da qui a quella data restano meno di 16 mesi, che sono pochissimi per capire quali attributi sono effettivamente disponibili e con quale livello di garanzia, come cambierà il flusso utente, quali passaggi dei processi interni di verifica diventeranno superflui e quali andranno riscritti. La domanda utile oggi non è se aderire, ma quando cominciare a provare.

Cosa fa l’azienda, nel concreto? Mette a disposizione l’infrastruttura di verifica così che si possa implementarla in casi d’uso reali. Ad esempio, per la verifica dell’età in un flusso di onboarding, il controllo della residenza o la validazione di un titolo.