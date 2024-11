ITA Airways ti regala il 10% di sconto su una Gift Card per il Black Friday

Regala o regalati una Gift Card ITA Airways per volare facilmente scegliendo una destinazione tra quelle presenti sul sito ufficiale della compagnia: adesso è ancora più conveniente. Grazie all’offerta per il Black Friday, infatti, puoi acquistare una Gift Card dal valore compreso tra i 50 e i 1000 euro ricevendo il 10% di sconto. Ecco come funziona.

Come avere lo sconto sulla Gift Card di ITA AirWays

Il funzionamento dell’iniziativa, valida dal 22 al 26 novembre, è davvero molto semplice:

Seleziona una Gift Card ITA Airways dal valore di 50, 100, 200, 500 o 1000 euro

dal valore di 50, 100, 200, 500 o 1000 euro Prima di procedere al pagamento inserisci il codice promozionale BLACKFRIDAY nel campo “Codice Promozionale”

nel campo “Codice Promozionale” Clicca su Applicare

A quel punto lo sconto sarà già attivo e potrai effettuare il pagamento a prezzo scontato

Fatto questo potrai decidere cosa fare di questa Gift Card: la regali a qualcuno oppure la tieni per te e sarà subito utilizzabile per qualsiasi biglietto aereo o eventuali servizi aggiuntivi presenti sul sito ITA Airways.

La Gift Card ha un valore di 12 mesi e sarà subito attiva dal momento in cui completi l’acquisto. Potrai comunque volare anche successivamente alla data di scadenza, basta che effettui l’acquisto del biglietto in anticipo.