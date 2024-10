IT-alert, i test di oggi (3 ottobre): la notifica e i comuni interessati

Nella mattinata di oggi, giovedì 3 ottobre 2024, sono previsti nuovi test per IT-alert, il sistema nazionale di allarme pubblico. Vale a dire che, tutti coloro presenti nelle aree interessate, vedranno comparire sui loro smartphone un messaggio relativo a un allarme fittizio, una simulazione necessaria per mettere alla prova l’affidabilità e l’efficacia della tecnologia.

IT-alert: la notifica e i comuni del test di oggi

La notifica è relativa al Collasso di grandi dighe, con un riferimento in particolare a quella di Rochemolles, in provincia di Torino. Interesserà diversi comuni del Piemonte. Eccoli elencati, come riportato sulle pagine del sito ufficiale: Alpignano, Avigliana, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiomonte, Chiusa Di San Michele, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Oulx, Rivoli, Rosta,Salbertrand, San Didero, San Giorio Di Susa, Sant’Ambrogio Di Torino, Sant’Antonino Di Susa, Susa, Vaie, Villar Dora, Villar Focchiardo.

Il messaggio di IT-alert comparirà alle ore 11:00. Sarà del tutto simile a quello mostrato qui sotto, anticipato e concluso da TEST TEST.

TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

Come anticipato, i nuovi test del sistema ha preso il via nel mese di settembre e andranno avanti ancora per qualche giorno. Un ulteriore step è in programma per la prossima settimana, più precisamente lunedì 7 ottobre, quando in Valle d’Aosta comparirà un allarme fittizio relativo a un Incidente nucleare, mentre nella Provincia Autonoma di Trento e in Basilicata toccherà nuovamente al Collasso di grandi dighe.

Questa fase è necessaria per assicurare che, nell’eventualità di una reale emergenza, i messaggi siano effettivamente trasmessi dalle celle telefoniche e ricevuti dai dispositivi presenti nelle aree interessate.