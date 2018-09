L'Italia nella European Blockchain Partnership

Il nostro paese entra a far parte della European Blockchain Partnership e mette così nero su bianco l’intenzione di supportare lo sviluppo della tecnologia oggi alla base delle criptovalute e non solo. La conferma arriva dai profili social di Mirella Liuzzi, deputato esponente del Movimento 5 Stelle, che cita direttamente la sottoscrizione dell’accordo da parte del vicepremier Luigi Di Maio.

La European Blockchain Partnership è nata nell’aprile scorso dalla stretta di mano tra gran parte dei membri dell’Unione ai quali si è fin da subito unita la Norvegia. Tra gli obiettivi fissati la realizzazione della European Blockchain Services Infrastructure cui spetterà il compito di garantire l’erogazione di servizi pubblici digitali cross-border ovvero non confinati entro le frontiere territoriali dei singoli stati. La tutela della privacy e il focus sulla sicurezza nella gestione delle informazioni sono le priorità.

Questi i paesi che ne fanno parte: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Nel mese di febbraio è inoltre stato costituito l’EU Blockchain Observatory and Forum ed è stata ufficializzata la scelta di destinare 80 milioni di euro a supporto delle iniziative del settore. Uno sforzo economico che arriverà 380 milioni di euro entro il 2020. Così Mariya Gabriel, Commissario Europeo per l’Economia e la Società Digitali, ha commentato la nascita del gruppo nei mesi scorsi.

Joining the #BLOCKCHAIN partnership will allow Italy to define its own line in the development of blockchain technology — a practice which the previous government had never implemented.@cointelegraph

https://t.co/qoNnDA6Xg9

— Mirella Liuzzi (@mirellaliuzzi) September 28, 2018