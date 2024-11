Italia - Francia: come vedere in streaming dall'estero la Nations League

La Nations League continua e il prossimo match in calendario è Italia – Francia. La nostra nazionale dopo la vittoria contro il Belgio punta a fare il bis, continuando il suo processo di crescita. La partita è in programma domani, domenica 17 novembre a partire dalle 20:45. Il match sarà trasmesso da Rai 1 e in streaming su Rai Play.

Per guardare Italia – Francia in streaming dall’estero (e con commento in italiano) serve, invece, una VPN in modo da poter accedere a Rai Play. Selezionando un server italiano per avviare la connessione VPN, infatti, sarà possibile accedere alla piattaforma di streaming della Rai per guardare la partita.

La VPN da utilizzare in questo caso è NordVPN, ora disponibile in promo al prezzo scontato di 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra che garantisce il 74% di sconto rispetto al prezzo standard. L’offerta in questione include 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia “soddisfatti o rimborsati”.

Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, tramite il link qui di sotto.

Italia – Francia in streaming dall’estero: come vederla

Grazie a una VPN è possibile aggirare i blocchi all’accesso a Rai Play dall’estero in modo da poter usufruire liberamente della piattaforma di streaming. Ecco, quindi, la procedura per vedere Italia – Francia in diretta streaming dall’estero:

attivare una VPN illimitata come NordVPN

come installare l’app di NordVPN sul proprio dispositivo e poi scegliere un server italiano per avviare la connessione

per avviare la connessione raggiungere Rai Play per seguire il match

NordVPN è disponibile con un prezzo scontato a 2,99 euro al mese, scegliendo di puntare sul piano di 27 mesi con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. L’utilizzo della VPN è illimitato. Per attivare NordVPN basta seguire il link qui di sotto.

Italia – Francia: orario e probabili formazioni

Il match di Nations League è in programma alle 20:45 di domenica 17 novembre 2024. Ecco le probabili formazioni:

ITALIA

Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Locatelli, Tonali, Udogie; Raspadori; Kean. All.: Spalletti.

FRANCIA

Maignan; Koundè, Konaté, Saliba, Theo Hernandez; Tchouameni, Kanté; Nkunku, Olise, Barcola; Kolo Muani. All.: Deschamps