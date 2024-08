Italia-Francia, pallavolo maschile in streaming (anche dall'estero)

Dopo l’impresa epica compiuta nei giorni scorsi contro il Giappone, per gli azzurri della pallavolo maschile è tempo di tornare in campo oggi, mercoledì 7 agosto alle ore 20:00, per il big match Italia-Francia. È la semifinale, c’è in gioco l’accesso a una medaglia, e puoi vederla in streaming gratis sulla piattaforma RaiPlay oppure, se preferisci, in diretta su NOW. Se ti trovi all’estero, con la soluzione di NordVPN non devi rinunciare alla telecronaca nella nostra lingua, come sempre un valore aggiunto.

Olimpiadi, pallavolo maschile: come vedere Italia-Francia

Questa volta, la nazionale allenata da De Giorgi è chiamata ad affrontare non solo un avversario decisamente ostico, che ai quarti si è dimostrato in grado di battere la Germania, ma anche il pubblico, trattandosi dei padroni di casa. Siamo nelle mani di Giannelli, di Michieletto e dei loro compagni, fin qui perfetti nella spedizione a Parigi 2024. La vincente affronterà nella finalissima chi uscirà a testa alta dall’incontro Polonia-Stati Uniti. Scegli il dispositivo che preferisci e guarda la partita in streaming.

Sei all’estero? Nessun problema

Il racconto del match nella nostra lingua è sicuramente un valore aggiunto: non perderlo, nemmeno se sei all’estero, grazie alla rete globale di NordVPN. È semplice, ti basta seguire questi pochi e semplici passi.

Scegli il dispositivo con cui vedere la partita e apri l’applicazione di NordVPN (controlla le offerte);

seleziona un server italiano per ottenere un indirizzo IP locale;

accedi a RaiPlay o a NOW per guardarla in diretta.

Guarda in streaming Italia-Francia su NOW

Puoi scegliere NOW per vedere in diretta streaming la semifinale Francia-Italia della pallavolo maschile e tutti gli altri giochi olimpici. Approfitta della promozione in corso e attiva il pass Sport con abbonamento annuale. È quello che include anche calcio, motori e tanto altro.