 L'Italia del futuro: nascite ai minimi storici, mondo del lavoro e AI
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

L'Italia del futuro: nascite ai minimi storici, mondo del lavoro e AI

L'impatto dell'AI sul mondo del lavoro rende ancora più difficile immaginare l'Italia del 2050: cosa dicono i dati e le proiezioni di Istat.
L'Italia del futuro: nascite ai minimi storici, mondo del lavoro e AI
Business AI
L'impatto dell'AI sul mondo del lavoro rende ancora più difficile immaginare l'Italia del 2050: cosa dicono i dati e le proiezioni di Istat.
Microsoft Designer

Alcuni rapporti pubblicati negli ultimi giorni da Istat analizzano nel dettaglio aspetti specifici della nostra società, ma è solo osservandoli da un punto di vista più ampio e aggregato che è possibile scorgere i connotati di un Paese che sta cambiando, non necessariamente in meglio o in peggio. Sono statistiche e numeri nei quali si delinea la fisionomia dell’Italia del futuro, che verrà.

Presente e futuro: come sarà l’Italia nel 2050?

Il primo dato interessante è quello riguardante la denatalità. È un problema, ma di certo non inedito. Le nascite ai minimi storici non possono che preoccupare in prospettiva: meno di 370.000 nel 2024, -2,6% rispetto all’anno precedente, con il trend negativo destinato a proseguire anche nel 2025 (-6,3% da gennaio a luglio).

Ne consegue in modo inevitabile un progressivo invecchiamento della popolazione, complice anche un aumento dell’aspettativa di vita. La ripercussione sul mondo del lavoro è diretta. L’istituto prevede che da qui al 2050 la popolazione di età compresa tra 15 e 64 anni andrà a diminuire costantemente (-21%), in particolare quella femminile (-24,4%). Si stima dunque sia un calo degli attivi (occupati e disoccupati) intorno al 13% sia dei non attivi, questi ultimi con un’incidenza maggiore. Il grafico qui sotto copre un arco temporale che si estende ai prossimi 25 anni.

Le previsioni di Istat sul mondo del lavoro in Italia nel 2050

Per farla semplice, tra due decenni e mezzo saremo tutti più vecchi, ci saranno meno lavoratori, ma ancor meno persone non attive ovvero che non sono occupate, ma che nemmeno cercando un lavoro per le motivazioni più differenti. In questa categoria sono inclusi gli studenti, chi si occupa esclusivamente delle faccende domestiche, gli invalidi, i pensionati e così via.

I dati di Istat non tengono comunque in considerazione l’impatto che l’intelligenza artificiale potrà avere sul tessuto produttivo del paese. Semplicemente, non è ancora misurabile. È un fattore che non viene mai citato nel report, ma che inevitabilmente innescherà nuove dinamiche.

Fonte: Istat

Pubblicato il 21 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Napster lancia gadget che trasforma l'AI in ologramma 3D per Mac

Napster lancia gadget che trasforma l'AI in ologramma 3D per Mac
Claude Code: sandbox per garantire la sicurezza

Claude Code: sandbox per garantire la sicurezza
Addio Windows 10, il futuro è Windows 11 con Copilot ovunque

Addio Windows 10, il futuro è Windows 11 con Copilot ovunque
Claude for Life Sciences: l'AI per accelerare la ricerca biomedica

Claude for Life Sciences: l'AI per accelerare la ricerca biomedica
Napster lancia gadget che trasforma l'AI in ologramma 3D per Mac

Napster lancia gadget che trasforma l'AI in ologramma 3D per Mac
Claude Code: sandbox per garantire la sicurezza

Claude Code: sandbox per garantire la sicurezza
Addio Windows 10, il futuro è Windows 11 con Copilot ovunque

Addio Windows 10, il futuro è Windows 11 con Copilot ovunque
Claude for Life Sciences: l'AI per accelerare la ricerca biomedica

Claude for Life Sciences: l'AI per accelerare la ricerca biomedica
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
21 ott 2025
Link copiato negli appunti