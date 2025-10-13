Italia-Israele, Qualificazioni Mondiali 2026: come vederla dall'estero

Dopo la convincente vittoria in Estonia, martedì a Udine l’Italia affronterà Israele nella partita valida per le Qualificazioni Mondiali 2026. La Nazionale azzurra giocherà con i favori del pronostico, nonostante le rinunce a Moise Kean, uscito per infortunio nel primo tempo del match contro l’Estonia, e allo squalificato Alessandro Bastoni.

Italia-Israele sarà trasmessa in diretta TV su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, con il calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. La telecronaca sarà affidata al giornalista Alberto Rimedio, mentre il commento tecnico sarà a cura dell’ex calciatore Daniele Adani.

Per chi invece si trova all’estero ci sarà bisogno dell’utilizzo di una VPN, indispensabile per sbloccare la visione di RaiPlay, la cui maggior parte dei contenuti risulta bloccata fuori dall’Italia a causa delle restrizioni geografiche. Con una VPN è possibile superare il blocco semplicemente connettendosi a un server posizionato nel nostro Paese, facendo così credere ai provider Internet di essere connessi dall’Italia e non da un’altra nazione.

Come vedere dall’estero Italia-Israele

Riepiloghiamo quindi quanto appena detto. La visione in streaming dall’estero della partita valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026 tra Italia e Israele richiede la sottoscrizione di una VPN e il successivo collegamento alla piattaforma RaiPlay. Per quanto riguarda la VPN, dopo aver selezionato il servizio è necessario connettersi a uno dei server disponibili in Italia e attendere che la connessione sia attiva.

Dopodiché sarà sufficiente collegarsi al servizio streaming RaiPlay e selezionare la diretta del canale Rai 1 dall’apposito riquadro nella sezione Dirette.