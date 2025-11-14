 Italia-Norvegia: guarda la partita in diretta streaming dall'estero
Ecco come vedere in diretta streaming dall'estero Italia-Norvegia, da ogni dispositivo e senza rinunciare alla telecronaca in italiano.
Ultimo atto prima dei playoff per le qualificazioni ai mondiali 2026: Italia-Norvegia. Incontriamo i primi della classe a San Siro, con fischio d’inizio in programma per domenica 16 novembre alle ore 20:45. Anche se ti trovi all’estero puoi guardare la partita in diretta streaming con il commento nella nostra lingua, grazie alla rete globale di NordVPN (in offerta per il Black Friday).

Come vedere Italia-Norvegia in streaming dall’estero

Non ci saranno sorprese per la classifica del gruppo I, guidato dai nostri avversari a 21 punti, seguiti proprio dagli azzurri a 18 punti. Anche in caso di vittoria, difficilmente ci sarebbe il sorpasso. Servirebbero almeno 9 reti di scarto, piuttosto improbabile considerando la fatica nel buttarla dentro contro la Moldavia. Il pericolo numero uno sarà ovviamente Haaland, ma quella scandinava è una nazionale solida in ogni reparto. Non si prospetta una gara facile.

Se ti trovi all’estero, puoi comunque vedere la partita in diretta streaming senza rinunciare alla telecronaca in italiano. Come? Semplicemente collegandoti alla piattaforma RaiPlay (che la trasmetterà gratuitamente) attraverso una VPN con server nel nostro paese.

Ecco le probabili formazioni che i commissari tecnici Gattuso e Solbakken dovrebbero schierare dal primo minuto.

  • Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Cristante, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori;
  • Norvegia (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland.
NordVPN ha già lanciato la sua offerta per il Black Friday, proponendo uno sconto del 74% e 3 mesi gratis a chi sceglie l’abbonamento biennale a una delle formule proposte: Base, Plus o Ultimate. Una volta attivato, per vedere la partita in diretta streaming dall’estero e con telecronaca in italiano ti basterà seguire questi pochi e semplici passaggi.

  • Apri l’applicazione di NordVPN sul dispositivo che hai scelto per guardarla;
  • collegati a un server italiano tra quelli disponibili;
  • avvia lo streaming e goditi la partita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 nov 2025

