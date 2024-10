Italia seconda ai campionati europei di hacking

Ottimo risultato per l’Italia all’European Cybersecurity Challenge 2024, il campionato europeo di hacking che si è svolto tra l’8 e l’11 ottobre a Torino. I ragazzi del Team Italy ha ottenuto il secondo posto della classifica, superati solo dalla Germania. La decima edizione è stata organizzata dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e dal CINI Cybersecurity National Lab.

Ottimo secondo posto per l’Italia

All’edizione 2024 hanno partecipato oltre 350 giovani con età compresa tra 14 e 25 anni provenienti da 37 paesi (c’erano anche Australia, Canada, Stati Uniti, Singapore, Costa Rica e Kosovo come paesi ospiti). La competizione è durata due giorni (9 e 10 ottobre), durante i quali i team avevano otto ore di tempo per completare una serie di sfide suddivise in sei categorie (jeopardy) e per attaccare gli altri team (attacco e difesa). Le regole possono essere lette in questa pagina.

L’obiettivo principale della competizione è ispirare i giovani a intraprendere una carriera nella sicurezza informatica mettendo alla prova i partecipanti e aiutandoli a migliorare le proprie competenze. Al termine del primo giorno, il podio era occupato da Germania, Italia e Polonia. Al termine del secondo giorno, l’Italia ha superato la Germania, mentre il terzo posto era occupato dall’Olanda. La classifica finale ha visto Germania, Italia e Polonia nelle prime tre posizioni.

Bruno Frattasi, Direttore Generale di ACN, ha dichiarato:

Siamo veramente orgogliosi del risultato raggiunto dal Team Italy. Ospitare per la prima volta in Italia questa importante competizione è stato significativo per l’Agenzia e per l’intero Paese. Le nostre congratulazioni vanno alla Germania, il paese vincitore. Non si è trattato solo un gioco ma uno sguardo al futuro che porterà a nuovi orizzonti professionali.

L’edizione 2025 si svolgerà a Varsavia (Polonia) dal 6 al 10 ottobre.