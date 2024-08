Come vedere in streaming Italia-Spagna della pallanuoto maschile

Il Settebello torna in vasca per Italia-Spagna, guarda in streaming gratis su RaiPlay o in diretta su NOW la partita della pallanuoto maschile alle Olimpiadi. Se ti trovi all’estero, puoi vedere il match con la telecronaca nella nostra lingua grazie a NordVPN (scopri la promo). L’obiettivo degli azzurri è ora quello di centrare il quinto posto. Si gioca oggi, venerdì 9 agosto, alle ore 13:00.

Pallanuoto maschile: guarda Italia-Spagna

Ancora non si sono placate le polemiche per l’eliminazione subita nella sfida contro l’Ungheria. Non tanto per la sconfitta ai rigori (10-12), ma per l’arbitraggio. Una decisione in particolare tra quelle prese dalla direzione di gara ha fatto discutere, l’espulsione di Condemi per un fallo ritenuto all’unanimità inesistente, avendo colpito un avversario in modo involontario, nello slancio in seguito a un tiro. Per questo motivo, la Federnuoto ha deciso di fare ricorso per ben tre volte alla Federazione Internazionale. Detto questo, l’incontro con i magiari non si rigiocherà, appartiene al passato. Ora è tempo di affrontare gli spagnoli: guarda a partita sulla piattaforma di Sky.

Come vedere la partita in streaming dall’estero

Abbiamo anticipato in apertura che anche dall’estero è possibile vedere Italia-Spagna della pallanuoto maschile senza rinunciare al commento dei nostri telecronisti. È merito della soluzione di NordVPN per la connettività globale. Ecco i pochi e semplici step da seguire.

Lancia l’applicazione di NordVPN (in offerta) sul dispositivo che preferisci;

collegati a un server in Italia per ricevere un indirizzo IP nostrano;

avvia lo streaming su RaiPlay o su NOW per tifare il Settebello.

Scegli NOW per seguire la chiusura delle Olimpiadi

Puoi approfittare della promozione in corso e attivare l’abbonamento annuale al pass Sport di NOW (con Serie A, Formula 1, MotoGP e tanto altro) a un prezzo conveniente. Scopri di più sul sito ufficiale.