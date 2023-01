Italiani all'estero e VPN: perché sono strumento così utile

L’utilizzo di una VPN è consigliato a pressoché qualunque tipo di utente per proteggere la propria privacy e rendere anonima la navigazione online.

Nonostante ciò, vi sono alcune categorie che possono ottenere il massimo da questo tipo di strumento. Per esempio, nel contesto degli italiani all’estero le VPN possono essere utili sotto diversi punti di vista.

La possibilità di accedere a contenuti riservati alla propria terra d’origine, per esempio, è uno dei valori aggiunti legati alle Virtual Private Network.

Basti pensare agli streaming televisivi delle reti nazionali che, a causa dei geo-blocchi, non sono accessibili dall’estero. Con una VPN di ottima qualità, è possibile ottenere un indirizzo IP italiano e accedere liberamente a contenuti esclusivamente legati al nostro territorio.

Non solo: a seconda del territorio in questione, possono vigere alcune forme di censura che sono aggirabili solo con il suddetto strumento.

Italiani all’estero e VPN? Una soluzione fantastica, ma solo se si sceglie il provider giusto

Per poter usufruire di contenuti streaming attraverso una VPN però, è necessario optare per una piattaforma in grado di offrire prestazioni adeguate.

In questo contesto, CyberGhost è uno dei provider più affermati, forte di 100 server performanti sparsi in 91 paesi.

La politica no-log, una delle più severe dell’intero settore, rappresenta una certezza non da poco lato privacy. Allo stesso tempo la possibilità di collegare fino a 7 dispositivi a un account, consente di proteggere con un abbonamento i device elettronici di tutta la famiglia.

CyberGhost si adatta alla maggior parte di ambienti e sistemi operativi, spaziando dai più classici (come PC Windows, Mac e Linux) fino al settore mobile (Android e iOS) per raggiungere anche piattaforme come console gaming e smart TV.

Infine, merita una citazione la formula soddisfatti o rimborsati proposta da CyberGhost, ideale per gli indecisi. In questo senso, è possibile testare la VPN per 45 giorni prima di prendere una decisione definitiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.