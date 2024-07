Gli italiani scelgono le criptovalute: raddoppiano gli investimenti

La percentuale degli investitori italiani che hanno scelto le criptovalute è raddoppiata, passando dall’8% del 2022 al 18% del 2024. Questo nonostante la volatilità dei prezzi degli asset digitali. Questo è quanto emerge dall’ultimo rapporto Consob sul trend di investimento delle famiglie italiane. Ecco quanto dichiarato da Consob nel suo rapporto:

Quali sono le modalità con le quali gli investitori prendono decisioni di carattere finanziario? Dal rapporto emerge che il 42% decide in autonomia mentre il 40% si fa aiutare da un consulente finanziario. Troviamo poi un 9% che si fa consigliare da amici e parenti, un 6% che delega le proprie decisioni a intermediari e un 3% che segue i consigli dei social network.

Nonostante gli investimenti in criptovalute siano raddoppiati nell’arco di due anni, rimangono stabili le percentuali degli investitori che scelgono investimenti sostenibili. Infatti, dal rapporto Consob si legge quanto segue:

L’Indagine pone in evidenza come si mostrino interessati agli investimenti sostenibili il 50% degli investitori, dato sostanzialmente in linea con la rilevazione del 2022. L’interesse verso la sostenibilità è più marcato tra gli investitori supportati da un professionista (55% dei casi), così come tra gli investitori che mostrano una attitudine più elevata a dedicare più tempo alla ricerca di informazioni sulla finanza sostenibile (64% dei casi) e tra coloro che già possiedono investimenti sostenibili (76%).