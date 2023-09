Italia's Got Talent 2023 è in streaming su Disney+

Italia’s Got Talent 2023 è disponibile in streaming esclusivamente su Disney+ e non vorrai assolutamente perderti questa spettacolare stagione ricca di sorprese.

Italia’s Got Talent 2023 in streaming

In questa nuova edizione di Italia’s Got Talent, la squadra dei giudici ci sta stupendo. Oltre ai confermati Mara Maionchi e Frank Matano, si sono uniti Elettra Lamborghini e Khaby Lame, il popolare tiktoker piemontese che ha conquistato il mondo con il suo humor irresistibile. Ad affiancare i giudici c’è la carismatica presentatrice Aurora e il talentuoso Fru, che promettono di regalarti momenti di puro intrattenimento.

Tutti gli episodi di Italia’s Got Talent 2023 sono ora disponibili in streaming su Disney+. La stagione è già iniziata il 1° settembre con i primi emozionanti episodi e sono in programma ben 9 puntate che promettono di offrirti spettacolo, emozioni e divertimento.

L’accesso a Disney+ è più semplice che mai. Basta attivare un abbonamento mensile senza vincoli, al costo di soli 8,99 euro al mese. Con questo abbonamento avrai accesso a tutto il vasto catalogo di Disney+, che include non solo Italia’s Got Talent ma anche una ricca selezione di film, serie TV, documentari e contenuti per tutta la famiglia.

Se sei un vero amante di Disney e dei suoi spettacoli originali, c’è anche l’opzione di attivare un abbonamento annuale, che ti permette di risparmiare due mesi completi grazie a un prezzo speciale di 89,99 euro per l’intero anno.

Non perdere l’occasione di vivere le emozioni di Italia’s Got Talent 2023 e di accedere a un mondo di intrattenimento senza confini. Abbonati ora a Disney+ e inizia a goderti la magia dello spettacolo comodamente dal tuo divano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.