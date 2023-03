Italo Treno: buono sconto fino al 30% per partire in primavera

La primavera è alle porte: quale momento migliore per organizzare un bella gita fuori porta o un viaggio alla scoperta dell’Italia? Grazie alla nuova promozione Italo Treno, inserendo l’esclusivo codice sconto potrai risparmiare dal 10% al 30% sull’acquisto di un viaggio in Smart o Prima. I posti disponibili sono limitatissimi: soltanto 700 mila.

Codice sconto Italo Treno per il tuo prossimo viaggio

Sono tantissime le destinazioni raggiunte dagli eleganti treni alta velocità di Italo: il network conta infatti 51 città con 59 stazioni in tutta Italia, compresi alcuni centri nevralgici della viabilità ferroviaria come Milano Centrale, Venezia Santa Lucia, Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale, Roma Termini, Napoli e Reggio Calabria Centrale.

Per te che ami viaggiare, Italo Treno ha lanciato una nuova promozione tutta primaverile: sconti dal 10% al 30% per biglietti in ambiente Smart e Prima. Accedere all’offerta è semplicissimo: basta collegarsi a questo link entro le 18 di lunedì 20 marzo e inserire in fase di acquisto il codice sconto “SPRING”, oppure semplicemente cliccare sull’apposito banner presente in home.

I posti disponibili sono 700 mila, per cui se hai intenzione di partire questo è il momento giusto per acquistare il tuo biglietto, prima che la disponibilità termini. L’offerta, come da regolamento, non è cumulabile con altre offerte e nel caso di servizi Italo venduti in combinazione con i servizi di altri vettori di trasporto, la promozione si applica solamente ai treni Italo AV.

