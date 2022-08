Italo Treno: risparmia fino al 40% con il codice sconto

L’estate sta finendo? Con Italo Treno la stagione estiva prosegue, grazie all’esclusivo codice sconto che permette di risparmiare dal 20 al 40% sull’acquisto di un biglietto Smart o Prima. Perfetto per vacanze last minute.

Italo Treno: codice sconto per il tuo prossimo viaggio

L’azienda non è nuova a iniziative e promozioni che permettono di ottenere un considerevole risparmio. Per i viaggiatori last minute, per coloro che iniziano ora le vacanze o semplicemente hanno in programma un viaggio, Italo ha lanciato una nuova promozione.

Accedervi è semplicissimo: acquista un biglietto in ambiente Smart e Prima a questo link entro le ore 18 di lunedì 29 agosto e inserisci in fase di acquisto il codice sconto “ANCORA” nell’apposito spazio. Otterrai così sconti dal 20% al 40%, a patto che il viaggio sia programmato a partire da sabato 3 settembre.

I posti disponibili sono soltanto 650 mila, per cui se hai intenzione di prenotare ti consigliamo di farlo il prima possibile. L’offerta non è cumulabile con altre promozioni e si applica esclusivamente ai treni Italo AV venduti in combinazione con i bus di Itabus e i regionali di Trenitalia e non a questi ultimi.

Italo, sconti per i giovani

Se hai tra i 14 e i 29 anni, puoi approfittare della promozione Italo Giovani che mette a disposizione uno sconto dal 30 al 60% per viaggi in ambiente Smart e Prima. L’iniziativa non è rimborsabile ed è acquistabile fino a 2 giorni prima della partenza del treno. Anche in questo caso, accedere all’offerta è molto semplice: basta aprire un account personale Italo inserendo i dati richiesti e acquistare il biglietto desiderato a questo link, selezionando “Giovani” nel campo passeggeri.

