iTop Screen Recorder in offerta: 50% di sconto

Girare video riprendendo il desktop può essere molto utile in diversi contesti. Realizzare video tutorial tecnici, sull’uso di software, è senza dubbio uno di questi. I filmati così ottenuti sono molto utili per chi lavora su YouTube o vuole realizzare dei videocorsi. Nonostante ciò, realizzare sequenze video di alta qualità, richiede una buona dose di abilità abbinate a un software adatto allo scopo.

In questo senso, i programmi che permettono di registrare filmati da del desktop sono molti, anche se pochi offrono tutto ciò che serve a chi vuole ottenere risultati professionali. In un contesto del genere iTop Screen Recorder offre senza ombra di dubbio le basi per ottenere contenuti qualitativamente elevati.

Attraverso questo programma è possibile registrare lo schermo nella sua interezza o selezionare solo delle parti dello stesso.

Ciò lo rende particolarmente efficace anche quando si riprendono siti Web, videochiamate o mentre si utilizzano app e videogiochi di vario tipo. Grazie al recente sconto poi, iTop Screen Recorder è un software ancora più interessante.

iTop Screen Recorder: cattura tutto ciò che desiderei con un semplice clic

Come già accennato, questo software si rivela ideale nell’ambito della registrazione dei gameplay. L’ottimizzazione degli FPS e le registrazioni stabili infatti, consentono di riprendere senza scatti di fotogrammi anche i videogiochi più impegnativi a livello grafico.

Anche in fase post produzione, iTop Screen Recorder offre una serie di strumenti apprezzabili. L’app infatti consente di effettuare tagli e modifiche di porzioni del filmato, oltre a poter inserire facilmente una filigrana personalizzata. In questo modo, non sarà possibile da parte di nessuno appropriarsi del contenuto una volta pubblicato.

La possibilità di esportare le registrazioni in un’ampia gamma di formati (MP4, AVI e tanti altri), rende questo software un alleato essenziale per i videomaker, tanto più visto il recente sconto con cui viene offerto.

Una sottoscrizione di iTop Screen Recorder annuale infatti, costa solitamente 38,30 euro. Per un tempo limitato però, sarà possibile ottenere questo programma con il 50% di sconto, spendendo dunque solo 19,14 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.