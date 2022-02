iTop VPN: con un anno di abbonamento un altro in omaggio

Perché scegliere iTop VPN? Una Virtual Private Network può essere utile a chi naviga online sotto diversi punti di vista.

Lato sicurezza, la possibilità di mascherare il proprio IP permette di evitare attacchi informatici e altri pericoli simili. Lo stesso meccanismo applicato in altri ambiti, permette tra le altre cose di aggirare (in maniera del tutto legale) limitazioni geografiche di alcuni contenuti.

Sotto questo punto di vista, per esempio, è possibile avere accesso alla libreria americana di Netflix, con una serie di show televisivi altrimenti non accessibili dall’Italia. Affinché tutto ciò funzioni però, la VPN deve garantire un perfetto bilanciamento tra livello di sicurezza e prestazioni.

Sotto questo punto di vista, affidarsi a iTop VPN può essere una delle migliori scelte possibili, anche visti gli interessanti sconti proposti recentemente.

Con iTop VPN ti abboni un anno e ne ottieni un altro gratis

iTop VPN è una realtà emergente in questo settore che si sta ritagliando una clientela sempre più numerosa. Questo servizio permette di nascondere l’indirizzo IP reale, potendo sceglierne uno nuovo tra i più di 1.800 server sparsi per il mondo.

Per rendere più performante la linea, l’azienda offre server dedicati per seguire canali come BBC, Netflix o Disney Plus. Il tutto con un sistema di kill switch automatico: in questo modo, se l’utente perde la connessione dalla VPN, la linea viene bloccata automaticamente per evitare la perdita di dati personali.

Il sistema di blocco pubblicità e l’adozione della crittografia per la protezione del traffico, sono valori aggiunti molto interessanti. L’assistenza, disponibile 24 ore su 24 poi, è pronta ad intervenire per risolvere qualunque tipo di problema incontri l’utenza.

Infine, va considerato che con un singolo account è possibile utilizzare fino a 5 dispositivi in contemporanea (siano essi smartphone, PC o quant’altro).

Se tutto ciò non bastasse, iTop VPN offre a chi sottoscrive un abbonamento annuale, un anno intero gratis di VPN. Ciò significa che è possibile ottenere il servizio a un costo di appena 2,30 euro mensili.

