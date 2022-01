iTop VPN: privacy per 5 dispositivi (sconto 81%)

Sul mercato ci sono numerose VPN che offrono funzionalità standard e avanzate. Una delle più interessanti è iTop VPN, disponibile per Windows, macOS, Android e iOS. Grazie alla promozione attualmente in corso è possibile sottoscrivere l'abbonamento per un anno con uno sconto dell'81%, ricevendo un anno in regalo.

iTop VPN: 2,30 euro/mese per 5 dispositivi

iTop VPN è disponibile anche gratis, ma ci sono due limitazioni (solo 16 server e 700 MB di traffico al giorno). Dopo aver testato prestazioni e affidabilità, gli utenti possono acquistare la versione VIP che offre numerosi vantaggi. La VPN nasconde il vero indirizzo IP con oltre 1.800 server posizionati in tutto il mondo. Alcuni di essi sono ottimizzati per il gaming, il file sharing P2P (torrenting) e per lo streaming, consentendo di accedere a servizi geograficamente bloccati.

La sicurezza viene garantita dalla crittografia ChaCha20 a 256 bit. La funzionalità Kill Switch permette di disattivare automaticamente l'accesso ad Internet, se cade la connessione alla VPN. Ciò evita di svelare il vero indirizzo IP. È possibile anche utilizzato lo Split Tunneling per indicare quali app o siti web non devono passare per la VPN. Altre funzionalità offerte da iTop VPN sono il blocco delle pubblicità invadenti, dei tracker e dei malware.

La VPN è compatibile con Windows, macOS, Android e iOS. Non c'è un'estensione per i principali browser, ma la software house offre un iTop VPN Browser basato su Chromium.

Sono disponibili tre piani, ma quello più conveniente prevede l'abbonamento per un anno (+ un anno gratis) a 2,30 euro/mese (sconto dell'81%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e bonifico.