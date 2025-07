IVA non pagata: un secco no all'Italia da Meta, X e LinkedIn

Per la prima volta, l’Italia fallisce nel tentativo di raggiungere un accordo fiscale con le Big Tech, dopo aver intentato cause legali per il mancato versamento delle tasse nel nostro Paese. Le realtà in questione sono Meta, X e LinkedIn, oggetto di accertamenti da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate per l’IVA non pagata. Gli sviluppi di ciò che potrebbe evolvere in un vero e proprio processo dalla durata pluriennale, hanno il potenziale di definire la politica europea sul tema.

Fisco ai ferri corti con Meta, X e LinkedIn

La notizia è stata riportata in esclusiva da Reuters. Fa riferimento a quattro fonti ritenute a conoscenza della situazione, ma per ovvie ragioni rimaste anonime. Nel momento in cui scriviamo e pubblichiamo questo articolo non ci sono conferme né smentite da parte delle aziende interessate o dalle istituzioni. L’unico commento è quello di Meta, lo riportiamo di seguito in forma tradotta.

Abbiamo pienamente cooperato con le autorità in merito ai nostri obblighi, ai sensi del diritto comunitario e locale. Siamo fermamente in disaccordo con l’idea che la fornitura di accesso alle piattaforme online agli utenti debba essere soggetta a IVA.

Il mancato accordo sarebbe da imputare a un aspetto in particolare. L’Italia vorrebbe considerare ogni registrazione gratuita ai social network come una transazione a cui applicare l’imposta, in quanto la merce di scambio, quella su cui Meta, X e LinkedIn generano profitto, sarebbe rappresentata dai dati degli utenti stessi. Una questione più che mai attuale, ora che è tornata in auge la discussione a proposito degli abbonamenti premium di Facebook e Instagram.

Trattandosi di tre grandi società statunitensi, il secco no rivolto all’autorità italiana potrebbe accendere nuove tensioni tra il nostro paese e gli Stati Uniti. Ricordiamo che l’Europa e gli USA sono da mesi alle prese con le trattative non semplici riguardanti dazi e tassazione.

L’Italia chiede oltre un miliardo di euro

L’Italia, che ora si rivolge alla Commissione europea per un parere consultivo, chiede in totale circa un miliardo di euro alle Big Tech. Scendendo nel dettaglio, 887,6 milioni di euro a Meta, 12,5 milioni di euro a X e 140 milioni di euro a LinkedIn. Ricordiamo che quest’ultima piattaforma è controllata da Microsoft. Tutte e tre hanno presentato ricorso nei giorni scorsi, al termine del periodo utile per farlo.

Come anticipato, l’evoluzione del caso potrebbe costituire un precedente e definire le modalità attraverso le quali il nostro paese e il resto d’Europa imporrà alle aziende americane il versamento delle tasse per le attività svolte nei rispettivi territori, anche quando si tratta di servizi offerti gratuitamente.