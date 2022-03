Jabra Elite 3: gli auricolari top per la musica al minimo storico

Rinunciare ai cavi non vuol dire obbligatoriamente rinunciare alla qualità. Se desideri un’esperienza sonora di primo livello con la libertà del wireless, le Jabra Elite 3 sono ciò che fa al caso tuo. Una coppia di auricolari Bluetooth dedicata agli appassionati di musica che oggi toccano il loro minimo storico a soli 60 euro su Amazon.

Auricolari Bluetooth Jabra Elite 3: caratteristiche tecniche

Le Jabra Elite 3 propongono un design ergonomico studiato per offrire la massima stabilità e comodità all’orecchio. Il peso è decisamente contenuto, così da ridurre la pressione dell’auricolare, adattandosi perfettamente ai movimenti della testa. Grazie ai gommini realizzati in gel, invece che in silicone, riducono la sudorazione mantenendo un ottimo livello di isolamento passivo. Tuttavia, non manca la modalità HearThrough che consente di amplificare i rumori esterni così da riprendere immediatamente la consapevolezza dell’ambiente che ti circonda. Gli auricolari, infatti, sono dotati di ben 4 microfoni, due per ognuno, così da garantire una voce chiara e cristallina durante le chiamate attraverso l’eliminazione del rumore. I comandi in questo caso sono fisici, ma Jabra è riuscita a sviluppare dei pulsanti estremamente pratici. Questi sono piuttosto sensibili così da poter accedere agevolmente alle funzioni, senza alcuna pressione sull’orecchio.

Come premesso, però, il vero fiore all’occhiello degli auricolari è la qualità del suono. Questi si avvalgono di due driver da 6mm ad alte prestazioni che garantiscono bassi profondi e potenti insieme ad alti e medi estremamente puliti. Uno dei vantaggi rispetto ai modelli nella stessa fascia di prezzo è senza dubbio l’applicazione dedicata. Questa mette a disposizione un equalizzatore manuale permettendoti di adattare il suono ad ogni singolo genere musicale. Molto interessante l’integrazione con Alexa che offre la possibilità di utilizzare i comandi vocali anche senza lo smartphone. Completa la dotazione un’ottima batteria in grado di fornire ben 28 ore di autonomia grazie alla custodia di ricarica.

Con uno sconto di ben il 25%, le Jabra Elite 3 sono disponibili su Amazon per soli 59,99 euro nelle varianti Navy Blue e Lilla.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.