Sconto imperdibile sugli auricolari wireless Jabra Elite 4

Quando si parla di auricolari wireless, gli Jabra Elite 4 non hanno bisogno di presentazioni: ottimi per l’ascolto della musica e dei podcast in mobilità, ma anche per il lavoro e per le telefonate, sono oggi proposti in forte sconto su Amazon con la possibilità di scegliere tra una delle quattro colorazioni disponibili.

Auricolari wireless? L’affare Jabra Elite 4

Elenchiamo solo alcuni dei tanti punti di forza che li caratterizzano: collegamento immediato con Fast Pair o Swift Pair, cancellazione del rumore attiva con funzione HearThrough e quattro microfoni, autonomia fino a 22 ore grazie alla custodia di ricarica, supporto al Bluetooth Multipoint e al codec Qualcomm aptX. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Jabra Elite 4 al prezzo scontato di 69,99 euro sono un affare da cogliere al volo, considerando le loro qualità in termini di comparto audio ed ergonomia. È possibile scegliere tra quattro colorazioni: Blu navy, Beige chiaro, Grigio scuro e Lilla, il costo non cambia.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio in un paio di giorni. Scegliendo di approfittare dell’offerta è possibile ordinarli ora e ricevere gli auricolari wireless direttamente a casa senza spese aggiuntive.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.