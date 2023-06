Jack Ryan: guarda la stagione finale in streaming

È disponibile da oggi in streaming gratis su Prime Video, per chi dispone di un abbonamento Prime attivo, la quarta e ultima stagione della serie Jack Ryan di Tom Clancy. Segue le vicende dell’analista della CIA nato dalla penna di uno degli autori di romanzi di spionaggio più celebri di sempre. La collana omonima si è aperta nel 1984 con La grande fuga dell’Ottobre Rosso per concludersi nel 2018 (dopo la sua scomparsa) con Attacco dal cielo.

Guarda in streaming la stagione 4 di Jack Ryan

I voti assegnati alla produzione dall’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes sono pari al 75% da parte della critica e del 74% per il pubblico. Senza anticipare nulla, per non correre il rischio di inciampare in spoiler rovinando la visione, ci limitiamo a riportare di seguito la sinossi e il trailer condiviso dalla piattaforma.

La quarta e ultima stagione vede Jack Ryan affrontare la sua missione più pericolosa. Come nuovo Vice Direttore ad interim della CIA, Jack è incaricato di portare allo scoperto la corruzione interna all’Agenzia, che alla fine risulta in una cospirazione che coinvolge da vicino anche gli Stati Uniti e che mette alla prova la fiducia che il nostro eroe ha nel sistema.

Nei panni del protagonista principale c’è l’attore John Krasinski, già visto anche in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, A Quiet Place e Detroit. La voce italiana è quella del doppiatore Carlo Scipioni.

I primi due episodi della stagione conclusiva della serie Jack Ryan di Tom Clancy sono disponibili da oggi per lo streaming gratis su Prime Video, accessibili da tutti coloro in possesso di un abbonamento Prime attivo. Gli altri quattro arriveranno, due alla volta, nelle prossime settimane. In alternativa è possibile approfittare del mese di prova a costo zero per vedere l’intero catalogo che include, tra gli altri, Da Grandi, lo spettacolo Una Famiglia in Prestito di Aurora Leone (The Jackal), Love Club, il film Medellin con Mike Tyson, È colpa mia?, Uno splendido disastro, The Grand Tour: Eurocrash, Il primo giorno della mia vita, Grazie ragazzi, Creed III e Pesci Piccoli dei The Jackal.