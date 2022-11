Jackery accende il tuo Black Friday: Sole, risparmi e libertà

Avere un impianto fotovoltaico in casa, di questi tempi fa la differenza: il caro bollette, infatti, è una morsa che sta attanagliando le famiglie italiane e soltanto chi è in grado di sfruttare la luce del sole può sfuggire alle tariffe che le fasce diurne impongono al costo finale. Tuttavia l’impianto fotovoltaico funziona soltanto quando il sole c’è e non quando la notte, o le nubi, spengono l’inverter ed impediscono nuova produzione. Sebbene gli impianti di accumulo stiano iniziando a crescere (ad alti costi e difficile ammortamento), c’è una soluzione differente e alternativa che si candida come una tra le migliori opportunità di questo Black Friday: si tratta dei generatori solari, bundle che mettono insieme pannelli fotovoltaici portatili ed accumulatori compatti.

Jackery è tra i protagonisti assoluti del settore: fondata in California, l’azienda porta ora in Italia i propri premiati prodotti e la vetrina del Black Friday sarà sicuramente da stimolo per molti.

Jackery: per chi?

Per chi intende sfruttare la luce del sole per produrre energia pulita e gratuita, accumulandola nelle ore diurne per sfruttarla quando più se ne possa aver bisogno. Oppure per chi intende vivere una serata all’aria aperta, lontano da prese di corrente, ed ha bisogno di carica per luci, smartphone e musica. Per chi ama l’outdoor, la vita in campeggio e le vacanze in camper. Per chi vuole fare un viaggio con tutta la carica necessaria per i tablet dei figli, così come per chi ha bisogno di avere una carica sicura per il proprio tablet perché lo smart working implica reperibilità anche quando si è fuori casa. Per chi vuole una casa autonoma, in grado di superare anche eventuali black-out sfruttando una riserva di energia sempre disponibile. Per chi vuole libertà, portandosi appresso strumenti e comodità senza dover pensare alla reperibilità di una fonte di elettricità.

Il limite sta alla fantasia, insomma, ed alla capacità di sfruttare i generatori solari nel migliore dei modi. La fonte di approvvigionamento, del resto, è infinita, abbondante e gratuita: si chiama Sole e per buona parte della giornata accarezza i pannelli solari per trasformarsi in energia elettrica. L’uso è svincolato da qualsiasi impianto: l’energia viene conservata nell’apposito accumulatore e può essere utilizzata negli orari e con le modalità che più possono fare al caso proprio.

Jackery: tutte le offerte del Black Friday

In occasione del Black Friday, Jackery ha messo a punto una vetrina piena di grandi occasioni. Occhio alle percentuali di sconto, perché celano risparmi realmente cospicui con i quali accedere alla grande opportunità di realizzare un generatore solare in proprio, da mettere in giardino, sul terrazzo o nel bagagliaio.

Il modo migliore (più intelligente e più conveniente) per accedere ai prodotti Jackery è quello di passare attraverso i bundle “Solar Generator”:

Le tre composizioni mettono insieme in vario modo singole componenti dell’offerta Jackery, tra le quali occorre distinguere la linea Explorer (accumulatori) e la linea SolarSaga (pannelli fotovoltaici portatili). Le offerte sono disponibili anche per le singole componenti, a disposizione di chiunque voglia sviluppare una propria scelta o intenda avvalersi soltanto di parte della famiglia:

Explorer

Explorer 240

Sconto del 20% dal 24 al 28 novembre

Sconto del 20% dal 24 al 28 novembre Explorer 500

Sconto del 9% dal 24 al 28 novembre

Sconto del 9% dal 24 al 28 novembre Explorer 1000

Sconto del 20% dal 17 al 28 novembre

Sconto del 20% dal 17 al 28 novembre Explorer 2000 PRO

Sconto del 20% dal 17 al 28 novembre

SolarSaga

SolarSaga 100

Sconto del 31% dal 24 al 28 novembre

Sconto del 31% dal 24 al 28 novembre SolarSaga 200

Sconto del 21% dal 17 al 28 novembre

Le due linee di prodotto sono complementari e insieme sviluppano una importante sinergia. Così come i SolarSaga producono energia, infatti, la linea Explorer consente di raccoglierla, immagazzinarla, conservarla e trasportarla. I due strumenti, insieme, diventano dunque ricchezza a disposizione di una moltitudine di utilizzi. Il consiglio è quello di puntare sui modelli di alto profilo, poiché consentono accumuli di energia maggiori e ricariche più rapide: questa combinazione moltiplica le possibilità d’uso e riconsegna pertanto un generatore solare con grandi potenzialità.

Approfittarne durante il Black Friday significa risparmiare fino a 900 euro su un generatore solare, sapendo perfettamente come con questo acquisto si porti in casa un concept pensato per maturare risparmi ulteriori giorno dopo giorno. Più sarà intenso e variegato l’uso, prima il prezzo sarà ammortizzato ed il risparmio diventerà concreto.

I prodotti Jackery sono altamente affidabili e possono espletare la propria funzione per migliaia di cicli di carica, offrendo dunque molti anni di servizio, di libertà e di energia sostenibile prodotta. Cosa si può fare con un Generatore Solare 2000 PRO? Qualcosa come:

260 ricariche di uno smartphone

50 ricariche di un drone

16 ricariche di 1 laptop

una tv accesa per 25 ore

un proiettore acceso per 15 ore

un grill elettrico da 900W per 100 ore

un forno a microonde per 96 minuti

una macchina da caffè per 75 minuti

Si immagini dunque come un bundle di questo tipo possa conservare bibite al fresco per un intero pomeriggio, possa tenere accese le luci in un giardino per tutta una notte e possa nel frattempo alimentare un proiettore, un amplificatore e gli smartphone degli amici. Il risultato sarà una gran serata, il cui valore non ha prezzo, ma per la cui buona riuscita occorre essere ben attrezzati. Non servirà legarsi mani e piedi ad un luogo o ad una posizione: basterà un generatore solare Jackery per produrre energia, per conservarla fino alle ore del bisogno ed erogarla quindi in massima sicurezza per dar vita ad una serata indimenticabile.

Approfittarne durante il Black Friday significa entrare dalla porta principale con un “benvenuto” da centinaia di euro di risparmio: niente male, per qualcosa che di risparmi ne abiliterà di ulteriori ogni singolo giorno.

