James Earl Jones lascia la voce di Darth Vader all'IA

La voce di Darth Vader (Darth Fener in Italia) durerà per sempre. Il noto doppiatore James Earl Jones ha deciso di abbandonare il suo ruolo dopo 45 anni, ma la startup ucraina Respeecher ha sviluppato una tecnologia di intelligenza artificiale che permette di generare la voce originale da vecchie registrazioni audio. Il primo risultato può essere ascoltato nella serie Obi-Wan Kenobi in streaming su Disney .

Voce di Darth Vader generata con l’IA

James Earl Jones ha dato la sua voce a Darth Vader in cinque film di Star Wars e nella serie Obi-Wan Kenobi. L’attore e doppiatore ha deciso di abbandonare il suo ruolo (oggi ha 91 anni), consentendo alla Lucasfilm di usare la sua voce generata con l’intelligenza artificiale. Il compito è stato affidato a Respeecher, un startup di Kiev che ha utilizzato un algoritmo di intelligenza artificiale “addestrato” con vecchie registrazioni audio.

Il timbro vocale di James Earl Jones è ovviamente cambiato con l’età (il primo doppiaggio di Darth Vader è del 1977). La serie Obi-Wan Kenobi è ambientata 10 anni dopo gli eventi del film Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith, quindi Lucasfilm ha utilizzato la tecnologia di Respeecher per ottenere una voce simile a quella del 1977, come si può ascoltare nella clip:

La stessa tecnologia è stata utilizzata per generare la voce del giovane Luke Skywalker in The Mandalorian e Obi-Wan Kenobi. Il doppiatore italiano di James Earl Jones nei cinque film è Massimo Foschi, mentre nella serie Obi-Wan Kenobi è Luca Ward.

