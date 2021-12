James Webb verso lo Spazio: segui il lancio LIVE

Il telescopio James Webb sta per partire. Montato a bordo del vettore Ariane 5, è in attesa di buone notizie dal meteo ormai da alcuni giorni per poter prendere il via e portare nello Spazio quella che è una delle più grandi speranze dell'Uomo per l'osservazione del cielo. Per seguire dal vivo la spedizione è possibile seguire la diretta tramite NASA TV:

La partenza è prevista dalla Guyana francese e tutti i dettagli sull'operazione sono indicati sull'apposito sito ufficiale. Inutile nascondersi: il lancio è attesissimo e le aspettative da questa operazione sono estremamente alte.

Cosa attendersi dal James Webb Space Telescope

La partenza è prevista alle ore 13:20 (ora italiana). 27 minuti più tardi avverrà il distacco dal vettore; sei minuti più tardi saranno dispiegati i moduli fotovoltaici per attivare i comandi di bordo. Il telescopio sarà quindi “montato” nello spazio durante i giorni successivi: si prevede il completamento delle operazioni entro 13 giorni dal lancio. L'entrata definitiva in orbita è prevista entro un mese dal lancio ed a quel punto il telescopio potrà essere definitivamente puntato verso lo Spazio.

Il James Webb Space Telescope è un telescopio a raggi infrarossi che, grazie a questa sua particolare sensibilità ed al fatto di poter operare al di là delle distorsioni dell'atmosfera terrestre, potrà offrire indicazioni molto più precise sull'universo. Da questa missione ci si attende pertanto un flusso di dati senza pari per poter affinare i teoremi sull'origine dell'Universo e sulla natura dei corpi celesti, migliorando fortemente la conoscenza dell'Uomo su quel che ci circonda.