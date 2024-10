JBL Charge 5: crolla il prezzo (-40%) ma la musica suona potentissima

Il prezzo sarà anche minimo ma con questa cassa Bluetooth dalla tua parte, ogni situazione diventa una festa. Di JBL Charge 5 ti puoi fidare ad occhi chiusi soprattutto se vuoi un dispositivo che sia robusto e facile da portare sempre con te. Con 20 ore di autonomia e una potenza di 40 watt non hai dubbi: è il tuo numero uno. Puoi acquistarlo ora su Amazon a soli 119,90€ con uno sconto del 40%, non sprecare l’occasione.

JBL Charge 5, perché scegliere questa cassa Bluetooth?

Dimensioni compatte e peso che non è eccessivo. Vista la sua forma puoi metterlo nella tasca laterale dello zaino (al posto della bottiglia) e portarlo sempre con te per fare festa ovunque tu vada. JBL Charge 5 è un fenomeno sotto questo di punta di vista e be, il marchio è una garanzia anche solo nominandolo.

Ma veniamo a noi, i driver audio sono di qualità elevata con un design a tutto tondo e una potenza di 40 Watt per un audio che è immersivo, equilibrato e ad alta fedeltà. Collegandolo tramite al Bluetooth dal tuo smartphone puoi riprodurre canzoni di ogni genere sentendo i bassi potenti ma senza mai un gracchio fastidioso di sottofondo. Per una gestione ottimizzata della riproduzione, sulla parte superiore trovi i comandi fisici.

In termini di autonomia hai a disposizione 20 ore di utilizzo. La caratteristica interessante è che se ne hai bisogno, la cassa Bluetooth si trasforma in un power bank e ti fa ricaricare lo smartphone con un semplice cavo.

Ti lascio andare facendoti notare che il sistema è completamente impermeabile per non temere né acqua né schizzi accidentali.

A soli 119,90€ su Amazon, la cassa Bluetooth JBL Charge 5 è quella da acquistare ad occhi chiusi. Un piccolo gioiello di cui non fare a meno soprattutto ora che è scontata del 40%, falla tua con un click.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.