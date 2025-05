Prima volta sotto i 1000€: giù il prezzo di iPad Pro 11 con Apple M4

È disponibile uno sconto di 220 euro che taglia il prezzo dell’iPad Pro 11 con Apple M4 portandolo al suo minimo storico: per la prima volta il tablet iPadOS scende sotto i 1.000 euro. Si tratta della versione Wi-Fi con 256 GB di memoria interna. Non sappiamo fino a quando rimarrà online l’offerta in corso.

Lo sconto di Amazon su iPad Pro 11 con Apple M4

Ha in dotazione il nuovo display Ultra Retina XDR con tecnologia OLED tandem che garantisce una luminosità estrema e un contrasto preciso, integrando i sistemi ProMotion e True Tone per un’esperienza visiva senza compromessi. Il processore è costituito da CPU 9-core, GPU 10-core e Neural Engine 16-core per le operazioni di intelligenza artificiale, pienamente compatibile con la suite Apple Intelligence ora disponibile anche in italiano. Tra le altre caratteristiche che vale la pena citare figurano le due fotocamere (anteriore e posteriore) da 12 megapixel, quattro altoparlanti, quattro microfoni, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth, GPS e batteria con ricarica USB 4/Thubnderbolt. A racchiudere ogni componente è un design ultrasottile, lo spessore è ridotto a soli 5,3 millimetri. Scopri di più nella descrizione completa.

Affiancandogli la Magic Keyboard (in offerta) è possibile trasformarlo in un piccolo notebook, ideale per la produttività in movimento. Inoltre, supporta la Apple Pencil Pro (in promozione) per scrivere e disegnare a mano libera sullo schermo.

Non lasciarti sfuggire lo sconto di 220 euro sul listino ufficiale e acquista l’iPad Pro da 11 pollici con chip M4 al prezzo finale di 999 euro (invece di 1.219 euro), nella versione Wi-Fi da 256 pollici con colorazione Nero siderale. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon: ordinalo subito per ricevere il tablet della mela morsicata con la consegna gratuita entro domani, direttamente a casa tua.