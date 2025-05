Samsung: tri-fold con batteria di nuova generazione

Il fatto che Samsung intenda lanciare sul mercato anche uno smartphone tri-fold è cosa ormai nota da tempo e di tanto in tanto spuntano online nuove indiscrezioni che consentono di farsi un’idea sempre più precisa di quelle che potrebbero essere le caratteristiche del dispositivo in oggetto. A tal riguardo, nelle scorse ore è emersa la notizia secondo cui il device potrebbe essere alimentato da una speciale batteria al silicio-carbonio.

Samsung: batteria al silicio-carbonio per il tri-fold

A diffondere l’indiscrezione è stato l’account PandaFlashPro sul social network X. A suo dire, il prototipo del tri-fold di Samsung sarebbe alimentato proprio dalla batteria in questione, con una capacità inferiore a 5.000 mAh.

Le batterie al silicio-carbonio sono un’evoluzione delle batterie agli ioni di litio. Non sono completamente diverse, ma usano un anodo di silicio invece di uno in grafite. In teoria, le batterie al silicio-carbonio hanno una maggiore densità di energia, il che significa che possono contenere più energia rispetto alle batterie agli ioni di litio convenzionali di dimensioni simili.

Samsung potrebbe utilizzare i vantaggi della tecnologia silicio-carbonio per ridurre le dimensioni della batteria sul suo tri-fold piuttosto che aumentare l’autonomia del dispositivo. Da tenere presente che la stessa tipologia di batteria dovrebbe essere implementata anche sulla serie Galaxy S26 il prossimo anno.

Ovviamente occorre tenere presente che non è ancora da dare per certo che la tipologia di batteria in questione venga effettivamente usata sul dispositivo finale, visto e considerato che i prototipi, proprio per loro natura, sono spesso soggetti a modifiche rispetto al prodotto finale.