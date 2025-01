Samsung: il Galaxy S26 Ultra avrà una batteria migliore

Dallo scorso anno, diversi marchi di smartphone cinesi offrono i loro smartphone di punta con batterie al carburo di silicio (SiC) invece che batterie al litio (Li-ion), questo perché le prime hanno una densità di energia superiore di circa il 10% rispetto alle seconde. A quanto pare, anche Samsung intende aumentare la capacità delle batterie dei suoi device, specie del Galaxy 26 Ultra, e sta lavorando in questa direzione.

Samsung: batterie con tecnologia impilata in lavorazione

Andando più in dettaglio, secondo le ultime indiscrezioni, il colosso sudcoreano sta sviluppando batterie con tecnologia impilata, in grado di offrire circa il 10% in più di densità di energia rispetto al metodo tradizionale.

Con la nuova tecnologia, Samsung dovrebbe essere in grado di offrire il futuro Galaxy S26 Ultra con una batteria da 5.500 mAh, che però occuperà lo stesso spazio di una batteria da 5.000 mAh che si trova attualmente nel Galaxy S24 Ultra. Ovviamente, non c’è da aspettarsi che l’azienda utilizzi questa tecnologia per smartphone più economici, in quanto la produzione di questo tipo di soluzione risulta essere più costoso.

È bene tenere presente che voci relative al fatto che il gruppo di Seoul fosse intenzionata a utilizzare batterie con la tecnologia impilata sono emerse anche in passato, ma le cose poi non sono andate effettivamente in questo modo. Alla luce di ciò, è bene prendere con le pinze, come si suol dire, l’ultima indiscrezione, in quanto alla fine potrebbe poi rivelarsi inesatta. Vale altresì la pena sottolineare che Apple utilizza già batterie impilate a partire da iPhone 15.