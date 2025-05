Threads, in arrivo le pubblicità video (nonostante le critiche)

Gli annunci video stanno per invadere Threads, e chi si lamentava già delle pubblicità con immagini, deve mettersi l’anima in pace.

La piattaforma che doveva essere l’alternativa “pulita” a X si sta trasformando in quello che tutti temevano: l’ennesimo social invaso dalle pubblicità. D’altronde, era solo questione di tempo. Meta deve pur monetizzare in qualche modo.

Threads di Meta introduce le pubblicità video

In questa fase iniziale, le pubblicità video saranno testate da un numero limitato di inserzionisti. Gli annunci, che supporteranno rapporti d’aspetto comuni come 19:9 o 1:1, appariranno direttamente nel feed di Threads, intervallati ai contenuti organici, in modo simile a quanto avviene su altre piattaforme social.

La mossa di Meta non sorprende proprio nessuno. Threads sta volando! L’app ha fatto numeri pazzeschi dalla sua nascita, con oltre 350 milioni di utenti attivi mensili – e non lo diciamo noi, ma Zuckerberg in persona durante l’ultima chiamata con gli investitori. Un successone che sta facendo tremare la concorrenza. Non solo il numero di utenti è aumentato, ma anche il loro coinvolgimento. Il tempo speso sull’app è schizzato su del 35%. Tutto merito dell’algoritmo di raccomandazione, che propone contenuti sempre più interessanti.

Con questi numeri, era ovvio che prima o poi sarebbe arrivato il momento di monetizzare. Quando Meta ha iniziato a testare le pubblicità con immagini all’inizio di quest’anno, alcuni utenti hanno espresso il loro malcontento. Vedere comparire contenuti promozionali in quella che fino a quel momento era stata un’esperienza priva di annunci non è piaciuto a tutti.

Nonostante le reazioni negative iniziali, Meta ha dichiarato di monitorare attentamente questi test, con l’obiettivo di rendere le pubblicità rilevanti e interessanti per il pubblico. Gli utenti avranno comunque a disposizione strumenti di controllo. Potranno saltare, nascondere o segnalare qualsiasi annuncio specifico.