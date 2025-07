JBL Clip 5 lo agganci allo zaino e parti per l'avventura: Speaker 12H a 58€

JBL Clip 5 è uno speaker Bluetooth che viene in giro con te. Non un classico modello solo piccolo ma anche pratico perché, come suggerisce il nome, ha una clip integrata con cui lo appendi ovunque. Resistente e realizzato con materiali di prima qualità, produce un suono che ti fa ballare per tutta l’estate. Visto che c’è uno sconto del 16% su Amazon, non perdere tempo e acquistalo a partire da 58,90 euro in una delle 7 colorazioni disponibili.

Ha dimensioni compatte per cui è comodo da portare con te, anche quando viaggi. JBL Clip 5 suona per 12 ore continue grazie alla sua batteria integrata e, dunque, in termini di autonomia è un prodotto che sa il fatto suo. Usalo per tutta l’estate ma non farne a meno di metterlo alla prova anche nei mesi invernali visto che lo puoi portare finanche in bagno senza il terrore di rovinarlo con l’umidità. Questa cassa è dotata di certificazioni che lo rendono sia resistente alla polvere che all’acqua con un sistema waterproof a pronta disposizione.

Connettilo attraverso il Bluetooth al tuo smartphone o qualunque altro device e fai partire la riproduzione. JBL, nel suo, è un marchio che sa quel che fa. Da qui ne discende che il suono è di qualità elevata, con bassi potenti e un risultato non solo forte e chiaro ma soprattutto immersivo. Naturalmente puoi giostrarti con le varie impostazioni sfruttando l’app JBL Portable che scarichi direttamente sul tuo telefono. E se capita che qualche amico ha una cassa uguale a questa, avvia la connessione Multi-diffusore grazie alla quale gli speaker si connettono tra di loro senza fili e si sincronizzano per diffondere il suono senza alcuna distorsione.

Metti play all’estate con la JBL Clip 5, la cassa Bluetooth che viene con te. La acquisti a partire da 58,90 euro su Amazon approfittando dello sconto del 16%.