JBL Free II: le true wireless che non ti aspettavi (-31%)

Le cuffie JBL free II sono in promozione su Amazon

Cuffie true wireless? Sì, JBL free II per favore

Le true wireless proposte da JBL si presentano con un estetica interessante e che si differenzia dal resto del mercato. Disponibili in colorazione nera arrivano insieme alla loro custodia di ricarica che consente di infilarle in tasca e portarle dove si vuole.

Appartengono alla tipologia in ear, nello specifico quella con punte in silicone morbido per un utilizzo sempre confortevole e soprattutto stabile.

Attraverso gli altoparlanti integrati al loro interno, la riproduzione musicale avviene in qualità elevata. Il risultato finale può essere definito equilibrato non mancando di bassi profondi e toni alti Chiari.

Nonno mancano i microfoni integrati per utilizzare le cuffie anche in fase di chiamata. Nonostante non sia presente la cancellazione del rumore, la voce viene recepita in modo chiaro e nitido da chi si trova dall'altra parte del telefono.

Degna di nota è l'autonomia che considerando la custodia di ricarica si protrae fino a 18 ore. Da sole, invece, le wearable funzionano per 6 ore continue.

Sono compatibili sia con i dispositivi Android che iOS e sono impermeabili per poterle utilizzare anche durante l'esercizio fisico.

