JBL Go 2: una cassa portatile da URLO (-20%)

Vuoi una cassa portatile? Allora non puoi acquistare la JBL Go 2 che è in offerta su Amazon. Te la porti a casa con soli 27,99€ risparmiando qualcosina sul prezzo di listino.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

JBL Go 2: cos'ha di speciale questa cassa Bluetooth

La JBL Go 2 è un portento: piccola e leggera te la porti ovunque vai per essere sempre l'anima della festa. Disponibile in colorazione rossa, è dotata di tutto ciò che desideri, ma scopriamo nel dettaglio perché è così favolosa.

Con il suo impianto di altoparlanti riproduce la tua musica in modo magistrale fai partire la playlist e trasformi ogni luogo in un vero e proprio concerto. Con i tasti fisici ti è permesso gestire la riproduzione senza bisogno dello smartphone, in più è presente anche un microfono integrato. A cosa serve? Se ti chiama qualcuno rispondi con facilità e la tua voce viene captata in modo nitido grazie alla riduzione del rumore.

Altra caratteristica fondamentale è che è completamente impermeabile, quindi non devi avere timore dell'acqua. Con questa puoi goderti la musica sia in spiaggia che in montagna e persino in bagno se adori fare le docce con ritmo sfrenato.

Anche la batteria non è da ignorare: con una sola carica hai a disposizione fino a 5 ore di autonomia.

Acquista subito la tua JBL Go 2 su Amazon a soli 27,99€ in colorazione rossa. La ordini e la ricevi in appena 24 o 48 ore se sei abbonato Prime. In caso contrario scegli le spedizioni nei punti di ritiro e le avrai comunque gratuite: ci impiegheranno soltanto qualche giorno in più.