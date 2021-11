JBL Go 3: tanta potenza in un formato compatto al minimo storico

Oggi per il Black Friday Amazon propone una vera e propria bomba su uno degli speaker Bluetooth più venduti di sempre. Stiamo parlando del JBL Go 3, ultima revisione del piccolo speaker che nella variante rossa viene proposto a soli 23,39 euro, un prezzo misero per uno dei migliori speaker della categoria che segna il suo minimo storico.

Speaker Bluetooth JBL Go 3: caratteristiche tecniche

La gamma Go degli speaker JBL rappresenta un must have per tutti gli appassionati di musica, grazie ad una qualità superba unita ad un formato estremamente compatto. Rispetto ai precedenti modelli, questa nuova revisione è ancora più piccola ed integra un pratico inserto per agganciarla ovunque. La cassa inoltre è completamente rivestita in tessuto, che dona un aspetto decisamente più premium rispetto alle passate generazioni. Naturalmente condivide con i suoi predecessori il timbro tipico di JBL caratterizzato da bassi pieni e potenti, mantenendo una pulizia del suono eccezionale.

Ovviamente mantiene tutte le caratteristiche che hanno reso la gamma una delle più amate per la sua versatilità, come la certificazione IPX67. Questa garantisce la resistenza ad acqua e polvere, consentendo di utilizzare lo speaker tranquillamente sulla sabbia, a bordo piscina o sotto la doccia. La batteria offre ben 5 ore di autonomia, considerevoli tenendo presenti le dimensioni estremamente contenute dello speaker. Inoltre, sfrutta finalmente lo standard USB Type-C, con il cavo USB-C to USB-A incluso in confezione. Nel complesso un ottimo compagno di viaggio discreto, ma dalla grande qualità audio. Un accessorio immancabile per chi vuole portare la propria musica sempre con sé con un ingombro ridotto al minimo indispensabile.

Grazie ad uno sconto del 42%, la variante Rossa del JBL Go 3 è acquistabile su Amazon a soli 23,39 euro per un risparmio di oltre 16 euro sul prezzo di listino, prezzo più basso mai registrato.